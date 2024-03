Frauen-WM 2027 in Deutschland: "Chancen stehen 50:50"

Anzeige

Findet die Frauen-WM 2027 in Deutschland, den Niederlanden und Belgien statt? Wenn die 211 Mitgliedsverbände des Weltfußballverbandes FIFA am 17. Mai in Bangkok/Thailand darüber abstimmen, sind die Erfolgsaussichten jedenfalls nicht schlecht.

"Mit gut 100 Stimmen rechnet Deutschland schon jetzt, die Chance ist also 50:50", sagte DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch im Deutschlandfunk und versicherte: "Es wird wirklich alles daran gesetzt, die WM 2027 nach Deutschland, Belgien und die Niederlande zu holen."

Die gemeinsame Bewerbung der USA und Mexiko hat Mammitzsch als größte Konkurrenz ausgemacht. Die beiden Länder wollen "ein irrsinniges Geld investieren", sagte sie. Zudem will noch Brasilien die WM ausrichten, Südafrika hatte seine Bewerbung zuletzt zurückgezogen.