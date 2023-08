Anzeige

Freude in den Niederlanden. Bei der Fußball-WM der Frauen stehen die Vize-Weltmeisterinnen nach einem Sieg gegen Südafrika im Viertelfinale.

Die Vize-Weltmeisterinnen aus den Niederlanden sind mit einem Arbeitssieg ins Viertelfinale der Fußball-WM eingezogen. Das Oranje-Team gewann sein Achtelfinale am Sonntag gegen Südafrika in Sydney mit 2:0 (1:0) und trifft nun am Freitag im neuseeländischen Wellington auf Spanien.

Die Ex-Wolfsburgerin Roord (9.) brachte die Favoritinnen per Abstauber nach einer Ecke frühzeitig auf Kurs, für die ManCity-Spielerin war es bereits das vierte Turniertor. Die ehemalige Bayern-Stürmerin Lineth Beerensteyn (68.) erhöhte nach einem schweren Patzer von Südafrikas Torhüterin Kaylin Swart.

"Banyana Banyana" war früh geschwächt, da erst Jermaine Seoposenwe (30.) und dann auch noch Bambanani Mbane (42.) mit Verletzungen vom Platz mussten.

Nach der zeitigen Führung offenbarte die Auswahl von Bondscoach Andries Jonker allerdings Probleme in der Offensive. Auch die Abwehr um VfL-Verteidigerin Dominique Janssen musste auf der Hut sein, denn Südafrika schaltete besonders über Kapitänin Thembi Kgatlana gefährlich schnell um.