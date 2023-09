Spaniens neue National-Trainerin Montserrat Tomé muss am Donnerstag den Kader nominieren, weiß allerdings nicht, wer ihr überhaupt zur Verfügung steht.

Spaniens Frauen-Nationalmannschaft streikt immer noch. Der spanische Fußball-Verband will jetzt allerdings Tatsachen schaffen. Das Ultimatum lief Sonntag-Mitternacht ab, berichtete "Onda Cero".

Noch nie wurde eine Nationalmannschaft bzw. ein Verband nach einem solch großen Erfolg wie dem Weltmeistertitel in eine derartige Krise gestürzt.

Frauen-Nationalmannschaft: Drei Männer sollen gehen

Nachdem Luis Rubiales von seinem Amt als Verbands-Präsident zurückgetreten war, übernahm Pedro Rochas kommissarisch. Diesen wollen 21 von 23 Spielerinnen allerdings nicht als Präsidenten akzeptieren und forderten zusammen mit weiteren 18 Spielerinnen seine Entlassung.

Diese Forderung wischte der Verband kurzerhand vom Tisch. Rocha werde den Übergangsprozess im Königlich Spanischen Fußballverband (RFEF) bis zu den nächsten Wahlen leiten, teilte der Verband mit. Diese sind allerdings erst 2024 angedacht.

Laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" sollen auch zwei weitere Männer ihren Posten räumen: Zum einen Generalsekretär Andreu Camps und zum anderen ein Mitarbeiter der PR-Abteilung.

Die beiden seien für die Pressemitteilung zuständig gewesen, die kurz nach dem Kuss von Rubiales veröffentlicht wurde.

In dieser seien der betroffenen Spielerin Jenni Hermoso falsche Worte in den Mund gelegt worden, die so nie gefallen seien.