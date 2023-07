ZDF: 2,49 Mio. sehen Frankreichs Sieg gegen Brasilien

Anzeige

Das Quotenhoch bei der Frauenfußball-WM Down Under hält in Deutschland weiter an: Den 2:1-Erfolg von Frankreich gegen Brasilien am Samstag schauten im Schnitt 2,49 Millionen Fans im ZDF, der Marktanteil betrug stolze 28,5 Prozent.

Auch die Reichweite bei den anderen beiden WM-Spielen am Samstag im Zweiten stimmte. Den 1:0-Erfolg der Jamaikanerinnen gegen Panama erlebten in der Live-Übertragung ab 14.00 Uhr 1,82 Millionen (MA: 19,5 Prozent) mit. Den 5:0-Kantersieg von Schweden gegen Italien verfolgten im ZDF ab 09.30 Uhr 1,52 Millionen (MA: 25,5 Prozent).