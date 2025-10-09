Dem DFB-Team stehen in der WM-Quali wichtige Spiele bevor. Kadertechnisch kann Bundestrainer Nagelsmann dabei noch nicht aus dem Vollen schöpfen. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im wichtigen WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Luxemburg am Freitag auf Sturm-Hoffnung Nick Woltemade zurückgreifen. Der England-Legionär nahm nach seinem grippalen Infekt am Donnerstag am Abschlusstraining der DFB-Elf im Teamquartier in Herzogenaurach teil.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Woltemades früherer Stuttgarter Mitspieler Jamie Leweling musste dagegen wegen seiner Adduktorenprobleme passen und fällt aus. Nagelsmann begrüßte damit noch 25 Spieler bei der letzten Einheit vor dem Spiel in Sinsheim. Darunter war auch Torwart Oliver Baumann, der zu Wochenbeginn über Übelkeit geklagt hatte.

Anzeige