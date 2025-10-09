Anzeige
Fußball

DFB-Team: Gute Nachrichten von Nick Woltemade - Jamie Leweling fehlt weiterhin

  • Aktualisiert: 09.10.2025
  • 12:14 Uhr
  • SID

Dem DFB-Team stehen in der WM-Quali wichtige Spiele bevor. Kadertechnisch kann Bundestrainer Nagelsmann dabei noch nicht aus dem Vollen schöpfen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im wichtigen WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Luxemburg am Freitag auf Sturm-Hoffnung Nick Woltemade zurückgreifen.

Der England-Legionär nahm nach seinem grippalen Infekt am Donnerstag am Abschlusstraining der DFB-Elf im Teamquartier in Herzogenaurach teil.

NAGELSMANN Julian Trainer Team Deutschland WM Qualifikation Spiel Deutschland - Nord Irland 3 : 1 am 07.09.2025 in Koeln

Woltemades früherer Stuttgarter Mitspieler Jamie Leweling musste dagegen wegen seiner Adduktorenprobleme passen und fällt aus. Nagelsmann begrüßte damit noch 25 Spieler bei der letzten Einheit vor dem Spiel in Sinsheim.

Darunter war auch Torwart Oliver Baumann, der zu Wochenbeginn über Übelkeit geklagt hatte.

Achse von Stammspielern fehlt weiterhin

Dennoch plagen Nagelsmann einige Personalprobleme. Torhüter Marc-André ter Stegen, Spielmacher Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger, Offensivstar Kai Havertz und Torjäger Tim Kleindienst fehlen allesamt verletzt.

Der 23 Jahre alte Woltemade vom englischen Premier-League-Klub Newcastle United, der bislang vier Länderspiele absolviert hat, ist im Angriff gesetzt.

Auch der Hoffenheimer Baumann soll nach seinem "Heimspiel" im TSG-Stadion noch das zweite Duell mit Nordirland am Montag in Belfast bestreiten.

Nach der Einheit steht für die DFB-Auswahl ein Quartierwechsel an: Mit dem Bus geht es ins Hotel nach Heilbronn (15.30 Uhr). Nagelsmann und Serge Gnabry bestreiten am Abend (18.00 Uhr) noch die Pressekonferenz in der Sinsheimer PreZero Arena.

