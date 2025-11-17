Die WM-Qualifikation neigt sich dem Ende entgegen, zwölf Teams aus Europa qualifizieren sich über den Gruppensieg und damit für die WM 2026. Die Zweitplatzierten müssen in die Playoffs. Wann finden diese statt?

Mit dem 6:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei endet die Gruppenphase der Qualifikation für die WM 2026. Das DFB-Team ist damit fix für die Endrunde qualifiziert.

Damit entging die Elf von Julian Nagelsmann den Playoffs, die im März steigen. Anders als Italien und die Türkei, die ihren Namen während der Endrunden-Auslosung im Dezember nicht hören werden.

Stattdessen wird es vier Platzhalter-Kugeln für die fehlenden europäischen Teams geben. Diese stehen stellvertretend für die vier Gewinner des Playoffs-Turniers drei Monate vor der Endrunde.

Daran nehmen unter anderem auch die Sieger der Nations League teil. Wie genau die Playoffs ablaufen und wann sie stattfinden, erklärt ran in diesem Artikel.