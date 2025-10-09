DFB-Team: Manuel Neuer stellt für Comeback offenbar Bedingung an Bundestrainer Julian Nagelsmann

Ein mögliches Comeback von Julian Nagelsmann in der deutschen Nationalmannschaft wird immer wieder diskutiert. Der Bayern-Keeper verlangt dafür aber offenbar etwas Bestimmtes.

Kehrt Manuel Neuer für die WM 2026 noch einmal ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurück? Ein Comeback des Weltmeisters von 2014 wird immer wieder diskutiert, zumal er aktuell in überragender Form ist.

Neuer selbst äußerte sich zuletzt zurückhaltend, sein Rücktritt nach der Heim-EM 2024 sei eine "bewusste Entscheidung" gewesen, eine Rückkehr stehe "gar nicht im Raum". Dabei bleibe es auch.

Doch wie die "Bild" berichtet, könnte sich der 39-Jährige sehr wohl vorstellen, erneut das Trikot mit dem Adler auf der Brust zu tragen. Doch dafür stellt er wohl eine Bedingung an Bundestrainer Julian Nagelsmann.