Fußball

DFB-Team: Manuel Neuer stellt für Comeback offenbar Bedingung an Bundestrainer Julian Nagelsmann

  • Veröffentlicht: 09.10.2025
  • 10:17 Uhr
  • Chris Lugert

Ein mögliches Comeback von Julian Nagelsmann in der deutschen Nationalmannschaft wird immer wieder diskutiert. Der Bayern-Keeper verlangt dafür aber offenbar etwas Bestimmtes.

Kehrt Manuel Neuer für die WM 2026 noch einmal ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurück? Ein Comeback des Weltmeisters von 2014 wird immer wieder diskutiert, zumal er aktuell in überragender Form ist.

Neuer selbst äußerte sich zuletzt zurückhaltend, sein Rücktritt nach der Heim-EM 2024 sei eine "bewusste Entscheidung" gewesen, eine Rückkehr stehe "gar nicht im Raum". Dabei bleibe es auch.

Doch wie die "Bild" berichtet, könnte sich der 39-Jährige sehr wohl vorstellen, erneut das Trikot mit dem Adler auf der Brust zu tragen. Doch dafür stellt er wohl eine Bedingung an Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Neuer-Comeback? Nagelsmann soll ersten Schritt machen

Demnach wünscht sich Neuer, dass Nagelsmann den ersten Schritt macht und auf ihn zukommt, um ihm zu verdeutlichen, dass er ihn wirklich zurückwill und auch auf ihn setzt.

Hintergrund ist die eher distanzierte Zusammenarbeit beim FC Bayern, als Neuer und Nagelsmann nicht das beste Verhältnis hatten. Unter anderem musste damals Neuers Vertrauter Toni Tapalovic gehen.

"Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe", äußerte sich Neuer nach der Entlassung seines langjährigen Torwarttrainers emotional.

Bei der Nationalmannschaft arbeiteten beide anschließend während der Heim-EM wieder zusammen. Nach Neuers Rücktritt sollte eigentlich Marc-Andre ter Stegen sein Erbe antreten, der Keeper des FC Barcelona fiel seither jedoch fast durchweg verletzt aus.

