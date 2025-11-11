Anzeige
WM-QUALIFIKATION

Luxemburg vs. Deutschland live: Qualifikation zur WM 2026 im Free-TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 13.11.2025
  • 15:36 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation weiterhin unter Druck. Hier erfährst du, wo das Spiel gegen Luxemburg live im Free-TV und Stream zu sehen ist.

Zwei Spiele stehen noch aus, dann ist die WM-Qualifikation beendet.

Nach einem schwachen Start gegen die Slowakei konnte sich die DFB-Elf ergebnistechnisch stabilisieren, auch wenn die spielerischen Leistungen nicht immer für Furore sorgten.

Aktuell führt die Mannschaft von Julian Nagelsmann Gruppe A an - punktgleich mit der Slowakei, gefolgt von Nordirland mit sechs Punkten und Luxemburg, das noch ohne Zähler ist.

Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober konnte die deutsche Nationalmannschaft mit 4:0 für sich entscheiden.

Für diese Länderspielreise hat Nagelsmann erstmals Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln in den Kader berufen.

Trotz aller Schwierigkeiten der vergangenen Monate geht Deutschland im Duell mit Luxemburg klar als Favorit ins Spiel. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Anzeige
Anzeige

Luxemburg vs. Deutschland live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Match?

  • Spiel: Luxemburg vs. Deutschland
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation (5. Spieltag in Gruppe A)
  • Datum: 14. November 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Stade de Luxembourg (Luxemburg)
Anzeige
Anzeige

WM-Qualifikation live: Läuft Luxemburg - Deutschland im Free-TV?

Ja, die Partie zwischen Luxemburg und Deutschland wird live im Free-TV gezeigt. Die Übertragungsrechte für die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft liegen bei ARD, ZDF und RTL.

Das Spiel gegen Luxemburg wird live im Free-TV bei RTL übertragen. Die Sendung startet 30 Minuten vor dem Anpfiff, also um 20:15 Uhr.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Luxemburg gegen Deutschland: Die WM-Qualifikation im Livestream verfolgen

Das Spiel wird auch im Livestream bei RTL+ gezeigt. Für den Zugriff ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Luxemburg?

Einen Liveticker zu Luxemburg gegen Deutschland findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

Deutschland vs. Luxemburg: Alle Informationen zur Übertragung der WM-Qualifikation

  • Spiel: Luxemburg vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 14. November 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Jeff Strasser (Luxemburg), Julian Nagelsmann (Deutschland)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: WM-Qualifikation: Italien, Türkei und Polen zittern - Zwergstaat darf von Sensation träumen

Mehr News und Videos
imago images 1068784021
News

WM-Qualifikation: Italien zittert - Zwergstaat träumt

  • 13.11.2025
  • 16:17 Uhr
FC Bayern München v GNK Dinamo - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1
News

Welchen Einfluss Musiala und Davies auf den FCB haben

  • 13.11.2025
  • 16:17 Uhr
Upamecano
News

Upamecano bald weg? Das wären Bayerns Alternativen

  • 13.11.2025
  • 16:16 Uhr
Cucurella
News

Cucurella lässt mit Aussagen zu Lamine Yamal aufhorchen

  • 13.11.2025
  • 16:11 Uhr
Auch Schindzielorz muss gehen
News

Nach Simonis-Aus: Wolfsburg trennt sich auch von Sportdirektor

  • 13.11.2025
  • 15:53 Uhr
Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

DFB plant Hammer-Test vor WM 2026

  • 13.11.2025
  • 15:51 Uhr
Lamine Yamal
News

Lamine Yamal: Ein Frühstarter auf Rekordjagd

  • 13.11.2025
  • 15:43 Uhr
Wieder kein Sieg für Simonis
News

Beim VfL herrscht Überforderung auf allen Ebenen

  • 13.11.2025
  • 15:41 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 13.11.2025
  • 15:38 Uhr
imago images 1067603536
News

U21-EM-Qualifikation live: Deutschland vs. Malta im Free-TV, im Joyn-Stream und Liveticker

  • 13.11.2025
  • 15:36 Uhr