Norwegen ist die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit 28 Jahren praktisch nicht mehr zu nehmen.

Die norwegische Nationalmannschaft um Sturmgewalt Erling Haaland gewann am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation für das Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko deutlich mit 4:1 (0:0) gegen Estland.

Damit liegen die Norweger sechs Punkte und 19 Tore vor Verfolger Italien, der aller Voraussicht nach in die Play-offs muss.

Gewinnen die Italiener am Abend (20.45 Uhr) nicht in Moldau, hat Norwegen das WM-Ticket sicher. Aber auch bei einem Sieg der Mannschaft von Nationaltrainer Gennaro Gattuso wäre das direkte Duell zum Abschluss der Gruppe I in Mailand am Sonntag angesichts der Tordifferenz quasi bedeutungslos.