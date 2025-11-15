Anzeige

Gleichzeitig machte er klar, wie unzufrieden er mit der ersten Halbzeit war. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Probleme wiederkehrend sind. ran hat die wichtigsten Erkenntnisse nach dem 2:0 in Luxemburg.

Das DFB-Team und die "heiße Kartoffel" Vielleicht das größte Problem: Im Aufbauspiel fehlt die Bewegung. Die "heiße Kartoffel" werde "nur zum Nebenmann geschoben", erklärte "RTL"-Experte Edin Terzic nach der Partie. Man habe den Gegner so zum Pressing eingeladen. Nagelsmann monierte, dass man vor allem in den ersten 45 Minuten zu oft "rückwärts gespielt" habe. Ergänzen könnte man höchstens noch, dass Deutschland auch viel quer spielte. Im Mittelfeld gab es jedoch kaum Ansätze, um Räume freizuziehen. In der letzten Linie fehlten gegenläufige Bewegungen und Aleksandar Pavlovic bekam von Leon Goretzka so gut wie keine Unterstützung.

Leon Goretzka könnte ein unangenehmes Deja-vu erleben Die Leistung von Goretzka befeuerte die Kritik, die viele zuvor an der Nominierung des Bundestrainers äußerten – beziehungsweise viel mehr daran, dass weder Angelo Stiller noch Tom Bischof dabei waren. Gerade im Zentrum experimentierte Nagelsmann zuletzt viel. Zunächst kehrte Joshua Kimmich zurück ins Mittelfeld, dann entstand der Eindruck, dass Pavlovic und Stiller die Doppelsechs bilden könnten. Nun ist Goretzka wieder der Mann neben Pavlovic. Viel Suche, bisher wenig Ertrag. Als Felix Nmecha für den gelb-rot-gefährdeten Goretzka kam, wurde der Ballvortrag ein bisschen besser. Für den Bayern-Star könnte es im Sommer 2026 ein Deja-vu geben. Schon 2024 wurde er überraschend nicht nominiert. Bisher liefert er wenige Gründe dafür, warum das bei der WM anders sein sollte.

Wer löst Deutschlands Abwehrprobleme? Was bis zur Weltmeisterschaft definitiv anders werden muss, ist die Abwehrleistung. Dass Nagelsmann auf den Außenverteidigerpositionen nur begrenzte Auswahl hat, ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass auch gestandene Innenverteidiger wie Jonathan Tah zuletzt unsicher wirkten. Gegen Luxemburg trug er erstmals die Kapitänsbinde beim DFB. Der Rolle als Abwehrchef wurde er diesmal aber nicht gerecht. Auch Waldemar Anton war alles andere als sattelfest – und letztlich gilt das für nahezu alle Spieler, die in den vergangenen Monaten in der Abwehr aufliefen. Die Defensive ist eine der größten Baustellen vor der WM.

Ein Führungsspieler fehlte In Verbindung zu all diesen Sorgen steht auch die ewige Debatte darüber, ob das Team Führungsspieler hat oder nicht. Das Fehlen von Joshua Kimmich war in jedem Fall auffällig. Der Bayern-Star ist jemand, der eine Mannschaft mitreißen und emotionalisieren kann. David Raum erzählte nach dem Spiel, dass Kimmich eine Ansprache in der Kabine gehalten habe. Aber auch mit ihm gab es schon ähnliche Auftritte. Es hat den Anschein, als ob der Nationalmannschaft eine Achse aus drei oder vier Spielern abgeht, die für Stabilität sorgt. Stattdessen schwanken die Leistungen zu stark – womöglich auch deshalb, weil Nagelsmann immer wieder rotiert, teilweise rotieren muss

Zwei große Lichtblicke Doch wer 2:0 gewinnt, kann nicht alles falsch gemacht haben. Natürlich gab es sowohl taktisch als auch personell den einen oder anderen Lichtblick. Gut war beispielsweise die Reaktion in der zweiten Halbzeit, noch stärker auf Verlagerungen zu setzen. Dadurch kam Leroy Sane noch häufiger in gefährliche Aktionen. Der Linksfuß war schon in den ersten 45 Minuten einer der wenigen Deutschen, über die ein bisschen Gefahr ausgestrahlt wurde. Als er von seinen Mitspielern häufiger und besser eingebunden wurde, zahlte er das Vertrauen von Nagelsmann endgültig zurück.

Bei beiden Treffern hatte er einen entscheidenden Anteil, immer wieder versuchte er, Tempo reinzubringen und ihm gelang das deutlich häufiger als manchem Teamkollegen. Mit Nick Woltemade hatten die Deutschen zudem einen Angreifer, der aus wenigen Möglichkeiten das Maximum herausgeholt hat. Der ehemalige Stuttgarter scheint beim DFB angekommen zu sein, ist gerade auch bei seinem neuen Klub Newcastle in Topform. Diese Konstante auf der Neunerposition tut der Mannschaft gut. Woltemade ist Kombinations-, aber auch Abschlussspieler. Qualitäten, die sehr wertvoll sind.

Noch ist das Ticket nicht gelöst Bei aller Freude über den Sieg ist das WM-Ticket aber noch nicht gelöst. Die Slowakei ist der Gegner, der die abermaligen Zweifel in Deutschland erst anheizen konnte. Am ersten Spieltag gab es auswärts eine verdiente 0:2-Niederlage. Nun steht das Heimspiel an. Eine weitere Niederlage würde dafür sorgen, dass Deutschland den Umweg über die Playoffs gehen muss. Es ist eine gefährliche Situation. Gerade das Hinspiel muss als Warnung verstanden werden. Eine Halbzeit wie die erste in Luxemburg darf sich das DFB-Team am Montag nicht erlauben. Die Slowakei wird genau das tun, was den Deutschen zuletzt gar nicht gefiel: Aggressiv die Mittelfeldoptionen pressen und Ballverluste erzwingen. Dennoch ist der Weg zur WM durch den Sieg wieder etwas kürzer geworden. Wenngleich der Weg zu einer erfolgreichen WM im Moment noch sehr lang erscheint.