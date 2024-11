Vinicius Jr. scheitert vom Punkt: Brasilien kassiert Rückschlag - Auch Argentinien stolpert

Die Favoriten der WM-Qualifikation Südamerikas lassen Punkte liegen. Neben Brasilien stolpert auch Argentinien.

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat auch wegen eines verschossenen Foulelfmeters von Superstar Vinicius Jr. einen Dämpfer in der WM-Qualifikation kassiert.

Der Rekordweltmeister kam am Donnerstag nicht über ein 1:1 (1:0) in Venezuela hinaus und verpasste damit den dritten Sieg in Serie.

Durch das Remis kletterten die Brasilianer zwar auf den dritten Platz, der Rückstand zu Weltmeister Argentinien, der noch in der Nacht mit 1:2 gegen Paraguay verlor, beträgt aber bereits fünf Punkte.

Barcelona-Überflieger Raphinha (43.) brachte die Gäste, die auf den wieder verletzten Neymar verzichten mussten, mit einem direkt verwandelten Freistoß zunächst in Führung.

Nach der Pause sorgte der eingewechselte Telasco Segovia (46.) für den Ausgleich. Kurz darauf scheiterte dann Vinicius vom Elfmeterpunkt (62.), Venezuelas Alexander Gonzalez sah in der Schlussphase noch die Rote Karte (89.).

Die Argentinier verpassten derweil in Paraguay die Chance, ihre Tabellenführung weiter auszubauen.

Zwar brachte Lautaro Martinez Argentinien früh (11.) in Führung, doch die Antwort durch Antonio Sanabria folgte prompt (19.).

Kurz nach der Pause (47.) drehte Ex-Hertha-Spieler Omar Alderete den Spielstand komplett und traf zum entscheidenden 2:1 für Paraguay.

Lionel Messi spielte zwar 90 Minuten durch, blieb jedoch nicht weiter auffällig.

Kolumbien hat nun in der Nacht von Freitag auf Samstag die Chance gegen Uruguay, mit den Argentiniern gleichzuziehen. Paraguay steht dank des Sieges auf dem sechsten Platz in der WM-Qualifikation Südamerikas.