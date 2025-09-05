7,47 Millionen sehen DFB-Blamage in der Slowakei

Mit einem blamablen 0:2 in der Slowakei hat die DFB-Elf einen Fehlstart in die WM-Qualifikation hingelegt - und damit auch die Fans vor den TV-Geräten ratlos zurückgelassen. Zumindest bei der ARD kann man mit Blick auf die TV-Quote aber zufrieden sein: Durchschnittlich sahen 7,47 Millionen Zuschauer den ideenlosen Auftritt der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, dies entsprach einem Marktanteil von 35,1 Prozent.

Die beste DFB-Quote des Jahres ist das aber bei weitem nicht. Deutlich mehr Zuschauer sahen im Juli beispielsweise das Halbfinal-Aus der DFB-Frauen bei der EM (14,26 Millionen/ARD), auch die Nations-League-Spiele der Männer im März und im Final Four im Juni hatten mit Ausnahme des Spiels um Platz drei gegen Frankreich (5,36/RTL), das am Pfingstsonntag stattfand, ein größeres Publikum.