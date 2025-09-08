8,5 Millionen sehen DFB-Sieg gegen Nordirland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihrer Wiedergutmachung in der WM-Qualifikation für eine leicht verbesserte TV-Quote gesorgt. Durchschnittlich 8,50 Millionen Menschen verfolgten die Partie gegen Nordirland (3:1) am Sonntagabend bei RTL, das entsprach einem Marktanteil von 36,6 Prozent. In der Spitze schalteten bis zu 9,46 Millionen Fans bei der Übertragung aus Köln ein. Das blamable 0:2 in der Slowakei hatten am Donnerstag durchschnittlich 7,47 Millionen Zuschauer in der ARD gesehen (Marktanteil 35,1 Prozent).

Von den besten DFB-Quoten des Jahres waren die Partien damit entfernt. Deutlich mehr Zuschauer sahen im Juli beispielsweise das Halbfinal-Aus der DFB-Frauen bei der EM (14,26 Millionen/ARD). Im Nations-League-Halbfinale der DFB-Männer gegen Portugal hatten im vergangenen Juni im ZDF durchschnittlich 9,99 Millionen eingeschaltet.