Brasilien so schlecht wie nie in der WM-Qualifikation

Fußball-Rekordweltmeister Brasilien hat sich nach der Niederlage in der WM-Qualifikation in Bolivien bitterlich über die äußeren Umstände beklagt. "Wir haben hier gegen Schiedsrichter, Polizei und Balljungen gespielt", sagte ein aufgebrachter Verbandspräsident Samir Xaud nach dem 0:1 (0:1) in El Alto.

Für Carlo Ancelotti war es die erste Niederlage im vierten Spiel als Trainer der bereits zuvor für die WM 2026 qualifizierten Selecao. Der Italiener machte dafür in erster Linie die dünne Luft auf rund 4100 m Höhe verantwortlich und sprach von einer "physischen Komponente". Teammanager Rodrigo Caetano nahm die Spieler ebenfalls in Schutz. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier fast eine andere Sportart gespielt wird", sagte Caetano.

Brasilien beendete die Eliminatorias nach der sechsten Niederlage im 18. Spiel nur auf Platz fünf. Es ist das schlechteste Abschneiden des fünfmaligen Weltmeisters in einer WM-Qualifikation Südamerikas. Ancelotti träumt dennoch vom "Hexa", dem sechsten WM-Titel. "Das ist unser Ziel", sagte der langjährige Erfolgscoach von Real Madrid.