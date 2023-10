WM 2030: Frankreich-Trainer Didier Deschamps übt scharfe Kritik

Anzeige

Vor dem EM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen die Niederlande äußert sich Didier Deschamps kritisch über die WM-Vergabe. Paul Pogba spricht er Mut zu.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat die Vergabe der WM 2030 nach Südamerika, Nordafrika und Südeuropa kritisiert.

Der Weltmeister-Coach von 2018 bezweifelte die "sportliche und ethische" Kohärenz des geplanten Turniers in sieben Jahren.

"Abgesehen von der Tatsache, dass es ein Trend ist, die großen Turniere in mehreren Ländern zu organisieren, gibt es auch den besonderen Aspekt, dass drei Spiele auf dem südamerikanischen Kontinent stattfinden", sagte Deschamps in seiner Pressekonferenz vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande am Freitag in Amsterdam.

Man wisse zwar noch nicht, welche Ländern an den drei ersten Spielen gegen Uruguay, Argentinien und Paraguay beteiligt sein werden. "Aber es wird bedeuten, dass die südamerikanischen Länder im Vorteil sein werden", so Deschamps. Denn die anderen Nationalteams müssten erst nach Südamerika fliegen und dann wieder zurück oder weiter reisen nach Südeuropa oder Nordafrika.

"Ich weiß nicht, wer die Entscheidungen trifft, aber ich will Ihnen sagen, dass ich Dinge mag, die auf sportlicher und ethischer Ebene stimmig sind", erklärte der 54-Jährige: "Ich glaube nicht, dass diese Entscheidung sehr stimmig ist."