Die deutschen Fußballerinnen haben bei der WM in Australien und Neuseeland einen Einstand nach Maß gefeiert. Ex-Nationalspielerin Julia Simic analysiert die Partie gegen Marokko (6:0) und die Erkenntnisse in ihrer exklusiven ran -Kolumne.

… die Atmosphäre vor Ort: "Ich war bereits eineinhalb Stunden vor Anpfiff im Stadion. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele marokkanische Fans hier in Australien sind. Das hat mich ein bisschen an die WM der Männer in Katar erinnert, wo die Unterstützung ebenfalls großartig war. Das war hier ähnlich. Es wurde viel getanzt, getrommelt und viel gesungen. Es war ein Meer aus rot-grünen Trikots und die Marokko-Fans waren zahlenmäßig deutlich überlegen. Auf dem Platz sah es anders aus. Da hat die deutsche Mannschaft das Spielgeschehen dominiert."

Was für ein Einstand in die WM! Die deutschen Frauen gewinnen in Melbourne ihr Auftaktspiel gegen Neuling Marokko klar und deutlich mit 6:0 (2:0) und senden damit auch ein Zeichen an die Konkurrenz. ran hat die Noten zu den DFB-Spielerinnen.

… den Schlüssel zum Erfolg der DFB-Elf: "Ich saß direkt hinter der Bank. Es war gut zu erkennen, dass die Bank präsent war. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war sehr positiv und hat die Mannschaft immer wieder unterstützt. Sie hat immer wieder auch an die Körpersprache der Spielerinnen appelliert."

… Lea Schüller: "Zudem haben mir die Einwechselspielerinnen gefallen. Sie haben sofort Dynamik reingebracht und konnten das Spiel nochmal auf ein neues Niveau heben. Besonders hervorgetan hat sich hier Lea Schüller, die sich gleich selbst mit Toren belohnen konnte. Sie war direkt da. An solchen Details sieht man wieder, wie wichtig bei dieser Mannschaft der Zusammenhalt und der Teamspirit ist."

… die anstehenden Aufgaben der Mannschaft: "Als ich zu Besuch im Teamhotel war und auch das Abschlusstraining beobachten konnte, hat man sofort gemerkt, dass die Mannschaft raus auf den Platz will. Klar waren da auch Zweifel und nicht jeder war so optimistisch, aber alle wollten wissen, wo die Mannschaft jetzt steht und wie weit sie kommen kann. Ich glaube, die Spielerinnen wollten sich endlich beweisen und sich diese Last von der Seele spielen. Das haben sie sehr eindrucksvoll geschafft. Jetzt kann man auch einmal kurz stolz sein. Der Sieg hat Kräfte freigesetzt und den Spielerinnen ein gutes Gefühl gegeben. Jetzt warten mit Kolumbien und Südkorea zwar zwei harte Brocken, aber das Team ist selbstbewusst und konnte aus diesem Sieg viel mitnehmen. Hoffentlich kommen sie auch in die nächsten Spiele so stark hinein."