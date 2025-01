Die französische Nationalmannschaft braucht einen neuen Cheftrainer. Didier Deschamps wird nach der WM 2026 aufhören.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. "Wir haben uns vor Weihnachten darauf geeinigt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", teilte Verbandschef Philippe Diallo in der "L'Equipe" mit.

Der 56-Jährige ist seit 2012 Trainer der Franzosen und damit der dienstälteste Coach in der Geschichte der "Equipe Tricolore". 2014 scheiterte er bei seinem ersten Turnier knapp im Viertelfinale am späteren Weltmeister Deutschland (0:1).

2018 führte Deschamps seine Mannschaft in Russland zum WM-Titel, er ist damit eine von nur drei Personen, die sowohl als Spieler (1998) als auch als Trainer Weltmeister wurden. Insgesamt erreichte Deschamps in seiner bisherigen Amtszeit mit Frankreich bei drei großen Turnieren das Finale, bei der EM 2024 in Deutschland schieden "Les Bleus" im Halbfinale gegen den späteren Europameister Spanien aus. 2016 schalteten sie im Halbfinale bei der EM im eigenen Land die deutsche Mannschaft aus (2:0).