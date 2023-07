Anzeige Schlechte Vorbereitung, zu viel Rücksicht auf Bayern und Wolfsburg, Teamquartier in der Wohlfühloase, schweres Achtelfinale: Es gibt einige Gründe dafür, dass die WM für die deutschen Fußballerinnen alles andere als ein Selbstläufer wird. Ein Kommentar. Aus Australien berichtet Frank Hellmann Der erste Tag der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen begann mit schrecklichen Nachrichten. Ein Attentäter schießt am Tag des Eröffnungsspiels im neuseeländischen Auckland auf einer Baustelle auf Menschen. Es gibt drei Tote, mehrere Verletzte – und viele Fragen. Immerhin stellt sich inzwischen heraus, dass die Tat nicht dem Turnier galt, was nicht nur den neuseeländischen Premier Chris Hipkins beruhigte, der daher die nationale Sicherheit nicht in Gefahr sah. Gruppen, Spielplan und mehr: Alle Infos zur Frauen-WM 2023 in Ozeanien! Also konnte Neuseeland diese WM eröffnen – und dann sogar Norwegen sensationell 1:0 besiegen. Der erste Sieg auf solch einer Bühne überhaupt für die "Football Ferns". Was für eine Freude an einem Tag der Trauer.

DFB-Team in der Wohlfühloase Die deutschen Nationalspielerinnen verfolgten die Auftaktpartie in einem Gemeinschaftsraum ihres Basecamps vor dem Fernseher. Ihr Quartier liegt weit, weit abseits. 90 Kilometer nördlich von Sydney. Ziemlich viel Grün drumherum, eine Wohlfühloase für Golfspieler. Ob das wirklich die richtige Umgebung für junge Fußballspielerinnen ist, muss sich noch zeigen. Die Nachrichten aus Neuseeland konnten daher nur kurz schocken. Um die Sicherheit an der Central Coast muss sich niemand sorgen. Wohl aber um die deutsche Konkurrenzfähigkeit.

Popps Warnungen sind richtig Kapitänin Alexandra Popp hat ja Recht, dass ihr viel zu viel von der guten Stimmung und der schönen EM in England geredet wird. Denn die Erfolgsstory bei der WM auf der anderen Seite der Erde fortzuschreiben, wird kein Selbstläufer. Nur zur Erinnerung: Deutschland schied vor vier Jahren in Frankreich – dem ersten Turnier unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg – im Viertelfinale aus. Davor bei einer WM auf Kunstrasen in Kanada war der vierte Platz unter Silvia Neid auch nicht das, was sich alle vorgestellt hatten.

Dritter WM-Titel? Stolz sind andere auch Trotzdem soll jetzt gefälligst der dritte Stern her, also der dritte WM-Titel nach 2003 und 2007. Ausdrücklich noch hinterlegt in einer Kampagne, wie stolz Popp und Co. seien, für ihr Land spielen. Das sind andere aber auch. Man nehme 2023 nur die erfolgreichen Eishockeyspieler, die U21-Handballer oder die U17-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes. Denn unabhängig davon scheinen nicht alle bei den DFB-Frauen in diesem Länderspieljahr den Ernst der Lage verstanden zu haben, sonst hätte man sich im April im Härtetest gegen Brasilien (1:2) nicht so sehr den Schneid abkaufen lassen, hätte es den Schock Anfang Juli bei der Generalprobe gegen Sambia (2:3) nicht gegeben.

Anzeige Voss-Tecklenburg: Zu viel Rücksicht auf Bayern und Wolfsburg Fünf Länderspiele in Folge verliefen in diesem Jahr zäh, ja ernüchternd. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat zu viel Rücksicht auf die Topklubs VfL Wolfsburg und FC Bayern genommen, wobei der Meister aus München zum Dank seine Spielerinnen nicht rechtzeitig fürs Trainingslager abstellte. Ein Unding.