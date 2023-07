Anzeige

Nach dem überraschenden Erfolg Neuseelands im ersten Spiel gegen Norwegen mussten die Co-Gastgeberinnen im zweiten Spiel eine überraschende Niederlage einstecken. Gegen WM-Neuling Philippinen setzte es eine 0:1-Niederlage. Pech hatte Neuseeland mit dem Videobeweis.

Neuseelands Fußball-Frauen haben bei der Heim-WM einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Fünf Tage nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen Norwegen verloren die Co-Gastgeberinnen in Wellington 0:1 (0:1) gegen die Philippinen. Sarina Bolden sorgte mit dem philippinischen Premierentreffer (24.) für den historischen ersten Sieg des WM-Debütanten.

In der neuseeländischen Hauptstadt war das neue Selbstbewusstsein der "Football Ferns" nach dem Coup gegen Norwegen von Beginn an spürbar, zwingende Chancen blieben vor 32.357 Zuschauenden jedoch Mangelware. Wenn der Ball doch einmal den Weg vor das philippinische Tor fand, war Torhüterin Olivia McDaniel auf dem Posten. Jacqui Hand scheiterte zudem am Innenpfosten (64.).