Haaland und Ryerson treffen: Norwegen mit Pflichtsieg in Moldau

Stürmerstar Erling Haaland und die norwegische Nationalmannschaft haben den ersten Schritt in Richtung der vierten Teilnahme ihres Landes an einer WM-Endrunde gemacht. In Chisinau gewann Norwegen den Qualifikations-Auftakt für die WM 2026 in Kanada, USA und Mexiko problemlos mit 5:0 (4:0) gegen die Republik Moldau.

Für einen Start nach Maß in die einseitige Partie gegen heillos überforderte Moldauer sorgte Borussia Dortmunds Verteidiger Julian Ryerson (5.), danach trafen Haaland (23.), Thelo Aasgaard (38.) und der frühere Leipziger Alexander Sörloth (43.) noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte spielte Norwegen nicht mehr allzu zwingend und ließ den Ball kontrolliert durch die eigenen Reihen laufen. Aron Dönnum (69.) erzielte nach einer Vorlage des aufgerückten Ryerson den Endstand.

In Gruppe I der WM-Qualifikation in Europa ist Favorit Norwegen somit Tabellenführer. Die weiteren Teams Israel und Estland treffen am Abend (20.45 Uhr) aufeinander. Norwegen hatte bislang 1938, 1994 und 1998 an einer WM-Endrunde teilgenommen. Die Sieger der insgesamt zwölf europäischen Qualifikationsgruppen qualifizieren sich direkt für die WM 2026, die Gruppenzweiten müssen in die Play-offs. Insgesamt entsendet Europa 16 Teilnehmer zur Endrunde im kommenden Sommer.