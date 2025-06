Italien: Acerbi sagt Teilnahme an Länderspielen ab

Francesco Acerbi von Inter Mailand hat nach der Niederlage im Champions-League-Finale seine Teilnahme an den kommenden Länderspielen der italienischen Fußball-Nationalmannschaft abgesagt. Der Innenverteidiger habe beschlossen, "nicht positiv auf seine Einberufung zu reagieren", sagte Nationaltrainer Luciano Spalletti. Italien trifft am Freitag in der WM-Qualifikation auf Norwegen, Montag folgt das Duell mit Moldawien.

Erstmals seit knapp zwei Jahren war der 37-Jährige für die Squadra Azzurra nominiert gewesen. "Er hat kein körperliches Problem, er denkt nur über alles nach, was er in letzter Zeit durchgemacht hat", sagte Spalletti. Acerbi hatte am Samstag mit Inter Mailand das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain 0:5 verloren.