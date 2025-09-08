Jakic und Kramaric treffen: Kroatien bleibt makellos

Kroatien ist dank seiner Bundesligaprofis weiter klar auf direktem Weg in Richtung Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Der WM-Dritte von 2022 gewann in der Qualifikation zu dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada auch das vierte Spiel und thront nach dem 4:0 (1:0)-Erfolg in Zagreb gegen Montenegro mit einer makellosen Bilanz an der Spitze der Gruppe L.

Nachdem Andrej Kramaric die Kroaten schon vergangenen Freitag auf den Färöern zum 1:0-Sieg geschossen hatte, war es gegen Montenegro Kristijan Jakic vom FC Augsburg, der zur Führung traf (35.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Montenegros Andrija Bulatovic (42.) erhöhte zunächst der Hoffenheimer Kramaric (51.), ehe ein Eigentor von Edvin Kuc (85.) nach einem Schuss des Wolfsburgers Lovro Majer, und der frühere Bundesligaprofi Ivan Perisic (90.+2) für den Endstand sorgten.

Jakic, der schon zuletzt in der Bundesliga für den FC Augsburg gegen Bayern München getroffen hatte, erzielte auf Vorlage von Kroatiens Fußball-Ikone Luka Modric mit einem Schlenzer von der Strafraumkante seinen ersten Länderspieltreffer. Modric war es auch, der vom 21 Jahre jüngeren Bulatovic vor der Pause gefoult wurde, sodass der 18-jährige Montenegriner die zweite Gelbe Karte kassierte. Danach bekamen die Kroaten kaum noch Gegenwehr.

Kramaric und Jakic standen gegen Montenegro ebenso in der Startelf von Trainer Zlatko Dalic wie Josip Stanisic vom FC Bayern, der das 2:0 vorbereitete. Majer wurde in der 71. Minute eingewechselt.