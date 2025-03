Japan sichert sich erstes WM-Ticket

Mit reichlich Bundesliga-Power hat sich Japan als erstes Team auf dem sportlichen Weg für die Fußball-WM 2026 qualifiziert. Die "Samurai Blue" lösten das Ticket für das Turnier im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko am Donnerstag durch ein 2:0 (0:0) gegen Bahrain. Die Asiaten sind damit zum achten Mal in Folge bei einer WM-Endrunde dabei.

Der eingewechselte Ex-Frankfurter Daichi Kamada (66.) und Takefusa Kubo (87.) erzielten die Treffer für die Japaner, die drei Spieltage vor dem Ende einen der ersten beiden Plätze in der Qualifikationsgruppe C sicher haben. Bei der Partie in Saitama standen aus der Bundesliga Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Hiroki Ito (Bayern München) und Ritsu Doan (SC Freiburg) in der Startelf.

Die drei Gastgebernationen sind automatisch für das Turnier (11. Juni bis 19. Juli 2026) qualifiziert, erstmals nehmen 48 Teams an der WM teil. In Europa beginnt die Qualifikation am Freitag.