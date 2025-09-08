Makellose Schweizer auf WM-Kurs - Schweden patzt

Die Schweizer Nationalmannschaft eilt mit großen Schritten in Richtung Fußball-WM 2026. Die Mannschaft von Murat Yakin gewann auch ihr zweites Qualifikationsspiel souverän, gegen Slowenien setzte sich die Schweiz in Basel mit 3:0 (3:0) durch. In der Gruppe B liegt das Team auf Platz eins - erster Verfolger ist überraschend die Auswahl des Kosovo.

Die Südosteuropäer gewannen parallel gegen die favorisierten Schweden mit 2:0 (2:0) - bei den Skandinaviern saß 150-Millionen-Mann Alexander Isak lange auf der Bank. Der Stürmer des FC Liverpool blieb aber nach seiner Einwechslung ebenso wirkungslos wie Viktor Gyökeres vom FC Arsenal. Für den Kosovo war unter anderem der Augsburger Bundesligaprofi Elvis Rexhbecaj (26.) erfolgreich. Keinen besonders gelungenen Kurzeinsatz legte Lindon Emerllahu hin: Er kam in der 85. Minute für Rexhbecaj auf den Platz, flog aber wenig später mit Gelb-Rot (90.+1) wieder runter.

Die Schweizer machten schon vor der Pause alles klar. Der Mönchengladbacher Nico Elvedi (18.), der früherer Schalker Breel Embolo (33.) und Dan Ndoye (38.) trafen. Die Schweden und Slowenen haben jeweils einen Punkt auf dem Konto.