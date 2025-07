Medien: WM-Auslosung am 5. Dezember in Las Vegas

Die Gruppenauslosung der XXL-WM 2026 soll am 5. Dezember in Las Vegas stattfinden. Das berichtet ESPN unter Berufung auf mehrere Quellen. Als Austragungsort könnte demnach die Konzertarena Sphere dienen.

Der Fußball-Weltverband FIFA bestätigte das Datum und den Ort am Mittwoch auf SID-Anfrage nicht. "Die FIFA hat immer gesagt, dass die Auslosung Anfang Dezember stattfinden wird, aber der Ort wurde nie bestätigt. Genauer Zeitpunkt und Location werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben", teilte die FIFA mit.

Das Turnier mit 48 Mannschaften wird im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni in Mexiko-Stadt statt, das Finale am 19. Juli in East Rutherford nahe New York. Las Vegas ist kein Spielort. Dort wurden aber bereits die Gruppen für die WM 1994 ausgelost.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) startet am 4. September in der Slowakei in die WM-Qualifikation. Weitere Gegner sind Nordirland und Luxemburg. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich sicher für die WM.