Nach Japan: Auch Neuseeland löst WM-Ticket

Neuseeland hat sich als zweites Team auf sportlichem Weg das Ticket für die Fußball-WM 2026 gesichert. Die Mannschaft um den früheren Münchner Sarpreet Singh setzte sich im Finale der ozeanischen Qualifikation mit 3:0 (0:0) gegen Neukaledonien durch und machte damit die dritte Teilnahme an einer Endrunde nach 1982 und 2010 perfekt.

In Auckland trafen Michael Boxall (61.), Kosta Barbarouses (66.) und Elijah Just (80.) zum Sieg für die "All Whites", denen bei ihren bisherigen WM-Teilnahmen noch kein Erfolg gelungen ist. Neukaledonien hat als Verlierer des Finals dennoch einen Platz im internationalen Play-off-Turnier sicher und darf weiter auf die WM hoffen.

Die drei Gastgebernationen sind automatisch für die Endrunde (11. Juni bis 19. Juli 2026) qualifiziert, erstmals nehmen 48 Teams an der WM teil. Japan hatte als erste Nation bereits in der Vorwoche das WM-Ticket gelöst.