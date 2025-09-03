Nagelsmann im Trikot? "Wenn der Kapitän auf mich zukommt..."

Julian Nagelsmann war in jungen Trainerjahren durchaus für gewagte Outfits bekannt, im Trikot hat er in der Bundesliga oder bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aber noch nicht gecoacht. Wäre das nicht mal eine Option, wurde der Bundestrainer am Mittwoch in Bratislava gefragt? Schließlich hatte sein Kollege Lukas Kwasniok zuletzt beim 1. FC Köln an der Seitenlinie im Dress seiner Mannschaft gestanden.

Nagelsmann lachte bei der ungewöhnlichen Frage und zögerte zunächst. "Wenn die Mannschaft sagt, das emotionalisiert sie unfassbar, und der Kapitän auf mich zukommt, dann ziehe ich auch ein Trikot an. Unser Trikot ist auch schön", antwortete er dann mit einem Schmunzeln. "Es darf natürlich keine Nummer drauf sein, sonst heißt es, ich bevorzuge einen Spieler."

Auch eine weitere Frage sei zu klären: "Dann müssen wir halt einmal mit unserem Ausrüster sprechen, ob das möglich ist. Aber ja, ich bin da nicht so eitel."

Geht Kapitän Joshua Kimmich vor dem Auftakt in der WM-Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) gegen die Slowakei also mit einem entsprechenden Wunsch auf seinen Chef zu? "Wir überlegen es uns", sagte der Profi von Bayern München und lachte. Also eher: nein.