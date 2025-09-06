Sportwetten: Deutschland trotz Auftakt-Blamage klarer Favorit

Trotz der ernüchternden 0:2-Auftaktpleite in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei geht die deutsche Nationalmannschaft als klarer Favorit in die Partie gegen Nordirland. Vor dem immens wichtigen Heimspiel in Köln am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) legte der Wettanbieter bwin die Sieg-Quote für die DFB-Elf bei 1,13 fest.

Sollte es im Müngersdorfer Stadion die nächste Blamage setzen, gibt es für mutige Wetter, die auf einen Sieg Nordirlands tippen, das 19,5-fache des Einsatzes zurück. Bereits bei einem Remis lockt eine Quote von 9,25.

Gegen die Slowakei war die DFB-Elf ebenfalls als hoher Favorit (Sieg-Quote von 1,47) in die Partie gegangen, für den Tipp auf den Überraschungssieg der Slowaken wurde das 6,25-fache des Einsatzes ausgezahlt.