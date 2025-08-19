Strasser wird Nationaltrainer von Luxemburg

Der frühere Bundesliga-Profi Jeff Strasser wird neuer Trainer der Nationalmannschaft seines Heimatlandes Luxemburg. Der 50-Jährige löst Luc Holtz ab, der zuletzt nach 15 Jahren seinen Vertrag aufgelöst hatte und zum Drittligisten Waldhof Mannheim gewechselt war. Strassers Engagement bestätigte der luxemburgische Verband der Nachrichtenagentur AFP.

Strasser, der für Kaiserslautern und Gladbach spielte sowie den FCK trainierte, trifft in der Qualifikation zur WM 2026 mit Luxemburg auch auf das DFB-Team. Die Partien gegen die Mannschaft von Julian Nagelsmann finden am 10. Oktober und 14. November statt. Seinen Einstand feiert Strasser am 4. September gegen Nordirland. Zuletzt hatte der frühere Verteidiger und 98-malige Nationalspieler den FC Progres Niederkorn in Luxemburg trainiert.