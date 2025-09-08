Teilnehmer Nummer 18: Tunesien für WM qualifiziert

Tunesien hat das Ticket für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gelöst. Durch den späten 1:0 (0:0)-Sieg in Äquatorialguinea sicherte sich das Team um den Augsburger Elias Saad nach acht Spieltagen vorzeitig den Sieg in Gruppe H. Mohamed Ben Romdhane von Al Ahly erzielte den Siegtreffer in der 94. Minute.

Die Nordafrikaner werden damit zum siebten Mal bei einer WM-Endrunde vertreten sein, zum dritten Mal in Folge. Bei allen bisherigen sechs Teilnahmen war bereits in der Vorrunde Schluss, so auch zuletzt 2022 in Katar. Damals gelang mit dem 1:0-Sieg gegen Titelverteidiger Frankreich zum Auftakt aber eine echte Sensation.

Tunesien ist Team Nummer 18 von insgesamt 48, die sich bereits ihren Platz bei der ersten XXL-WM gesichert haben - und das zweite afrikanische nach Marokko.