Marc-Andre ter Stegen verletzt: Schlimmste Befürchtungen vom FC Girona bestätigt

Für Marc-Andre ter Stegen rückt die WM 2026 in weite Ferne. Der verletzte Torwart braucht eine Operation.

Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen muss zu Beginn des WM-Jahres wie befürchtet operiert werden. Der 33-Jährige werde sich am Freitag einem Eingriff an seinem verletzten Oberschenkel unterziehen, teilte ter Stegens Klub FC Girona am Mittwoch mit. Die genaue Ausfallzeit werde nach der OP bekannt gegeben, hieß es.

Der vom FC Barcelona ausgeliehene Keeper hat eine Muskelverletzung erlitten und wird wohl mindestens zwei Monate fehlen. Spanische Medien hatten zuletzt davon berichtet, dass der Keeper im schlimmsten Fall bis zu vier Monate ausfallen könnte.

Girona erwäge, so hieß es zuletzt in spanischen Medien, ter Stegen aufgrund der Verletzung wieder zu Barca zurückzuschicken - dies sei aufgrund einer Klausel im Leihvertrag möglich.