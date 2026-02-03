WM 2026: Zusätzliche VAR-Befugnisse? Entscheidung fällt im Februar

Bekommt der VAR schon bei der anstehenden Fußball-WM mehr Befugnisse? Noch im Februar fällt die Entscheidung.

Die Befugnisse der Video-Assistenten sollen schon zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) erweitert werden. Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) haben am Dienstag ihre entsprechende Agenda für die Generalversammlung am 28. Februar in Wales bestätigt.

Für Neuerungen braucht es dort eine Dreiviertelmehrheit der Mitglieder, flächendeckend in den Ligen eingeführt würden sie nach Zustimmung zur kommenden Saison.

Die IFAB-Mitglieder sollen Ende des Monats darüber abstimmen, ob die Video-Schiedsrichter (VAR) künftig auch Eckball-Entscheidungen sowie die zweite Verwarnung bei einer Gelb-Roten Karte überprüfen können. Bisher dürfen nur Tore, Strafstöße, Rote Karten und mögliche Verwechslungen bei Platzverweisen überprüft werden.