- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

WM 2026: Zusätzliche VAR-Befugnisse? Entscheidung fällt im Februar

  • Aktualisiert: 03.02.2026
  • 18:31 Uhr
  • SID

Bekommt der VAR schon bei der anstehenden Fußball-WM mehr Befugnisse? Noch im Februar fällt die Entscheidung.

Die Befugnisse der Video-Assistenten sollen schon zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) erweitert werden. Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) haben am Dienstag ihre entsprechende Agenda für die Generalversammlung am 28. Februar in Wales bestätigt.

Für Neuerungen braucht es dort eine Dreiviertelmehrheit der Mitglieder, flächendeckend in den Ligen eingeführt würden sie nach Zustimmung zur kommenden Saison.

Die IFAB-Mitglieder sollen Ende des Monats darüber abstimmen, ob die Video-Schiedsrichter (VAR) künftig auch Eckball-Entscheidungen sowie die zweite Verwarnung bei einer Gelb-Roten Karte überprüfen können. Bisher dürfen nur Tore, Strafstöße, Rote Karten und mögliche Verwechslungen bei Platzverweisen überprüft werden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Frist für Spieler bei der Auswechslung?

Außerdem stehen beim 140. Treffen Regel-Änderungen zur Debatte, die den Spielfluss weiter verbessern und Verzögerungen reduzieren sollen. Vorgeschlagen wurde auch eine Zehn-Sekunden-Frist für Spieler beim Auswechsel-Vorgang. Die Acht-Sekunden-Vorgabe, die bisher bei Torhütern gilt, soll künftig auf Einwürfe und Abstöße erweitert werden.

Außerdem sollen Spieler, die auf dem Platz medizinisch behandelt werden, das Spielfeld verlassen und für einen festgelegten Zeitraum nicht zurückkehren dürfen.

Beim strittigen Thema Abseits hatte das IFAB-Board unter Vorsitz des Walisers Noel Mooney im Januar vereinbart, "mit Tests fortzufahren". Zudem sprachen sich die Regelhüter für die Verwendung von Körperkameras bei Schiedsrichtern aus.

Auch interessant: WM 2026: DFB-Aufwärmshirt geleakt? "Meine Augen bluten"

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
Der Rose Bowl beim WM-Finale 1994
News

Olympia 2028: Weitere sechs Stadien bestätigt

  • 03.02.2026
  • 19:15 Uhr
Teammanager Pep Guardiola von Manchester City
News

Guardiola "traurig und verärgert" über Citys Transferpolitik

  • 03.02.2026
  • 18:05 Uhr
Neu in Frankfurt: Albert Riera
News

Riera hat klare Vorstellungen: "Ich glaube an meine Ideen"

  • 03.02.2026
  • 17:41 Uhr
Das aufreibende Finale des Afrika Cup in Rabat
News

Vorfälle beim Afrika-Cup: Marokko wehrt sich gegen Strafen

  • 03.02.2026
  • 17:06 Uhr
Stuttgart-Fans zünden bengalische Feuer
News

DFB: Stuttgart muss Geldstrafe zahlen

  • 03.02.2026
  • 16:18 Uhr
Jean Luc Dompé bleibt vorerst suspendiert
News

Rekord-Geldstrafe: Dompe bleibt beim HSV suspendiert

  • 03.02.2026
  • 16:04 Uhr
imago images 1062762212
News

Nagelsmann äußert sich zu ter-Stegen-Verletzung

  • 03.02.2026
  • 15:43 Uhr
Leverkusen St. Pauli
News

DFB-Pokal heute live: Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker

  • 03.02.2026
  • 15:36 Uhr
Bo Svensson soll Werderabgesagt haben
News

Trainersuche: Bremen erhält wohl prominente Absage

  • 03.02.2026
  • 15:28 Uhr
Zielscheibe der Inter-Fans: Emil Audero
News

Nach Böllerwurf: Verbot von Auswärtsfans für Inter

  • 03.02.2026
  • 15:26 Uhr