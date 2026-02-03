- Anzeige -
Leihe zum AC Mailand

DFB-Team: Niclas Füllkrug hofft auf wichtige WM-Rolle - Erneut Energiebringer und Edeljoker?

  • Aktualisiert: 03.02.2026
  • 10:42 Uhr
  • SID

Durch seinen Wechsel von West Ham United zur AC Mailand hat Niclas Füllkrug neues Selbstvertrauen getankt. Der Stürmer will zur WM.

Niclas Füllkrug sieht sich bereit für eine erneut wichtige Rolle im Trikot der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Sommer.

Der 32 Jahre alte Profi der AC Mailand könnte Julian Nagelsmanns Team womöglich erneut als Edeljoker in Kanada, Mexiko und den USA helfen - bei der EM 2024 in Deutschland gelang ihm dies.

WM 2026: Niclas Füllkrug will "Energie geben"

"Die Rolle, die ich bei der letzten EM hatte, die war ganz klar. Die war natürlich auch ein bisschen auf meinen Charakter zugeschnitten, auf die Energie, die ich geben kann", sagte Füllkrug im Interview mit "Sky".

"Ich glaube, dass das wieder so werden kann, aber am Ende konzentriere ich mich auf das, was hier bei Milan ist."

Anfang Januar war Füllkrug nach einer wenig erfolgreichen Station bei West Ham United nach Italien gewechselt, in Mailand fühlt er sich sehr wohl.

"Es ist ein Riesenverein und der Verein hat eine große Tragweite. Der Verein hat viel Wucht", sagte Füllkrug, der in sechs Spielen bereits einmal traf: "Ich mag sowas, es fühlt sich toll an, es fühlt sich besonders an, dieses Trikot zu tragen."

