DFB-Team: Niclas Füllkrug hofft auf wichtige WM-Rolle - Erneut Energiebringer und Edeljoker?

WM 2026: Niclas Füllkrug will "Energie geben" "Die Rolle, die ich bei der letzten EM hatte, die war ganz klar. Die war natürlich auch ein bisschen auf meinen Charakter zugeschnitten, auf die Energie, die ich geben kann", sagte Füllkrug im Interview mit "Sky". "Ich glaube, dass das wieder so werden kann, aber am Ende konzentriere ich mich auf das, was hier bei Milan ist."

