Terzić brennt auf Rückkehr

Edin Terzić brennt auf seine Rückkehr auf die Trainerbank. Er wolle und werde "all die Ideen, die ich in den letzten zwölf Monaten entwickeln durfte, auch gerne anwenden", sagte der frühere Dortmunder Coach bei RTL/ntv und ergänzte: "Wann und wo ist erstmal nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass ich ein gutes Gefühl dabei habe."

Seine Auszeit im Kreise der Familie habe er "genossen", berichtete der künftige RTL-Trainerexperte vor seiner Premiere in der neuen Rolle beim "XXL-Sporttag" am Sonntag (ab 19.05 Uhr) mit dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln (20.45 Uhr). "Wir sind sehr viel gereist und haben uns die Welt angeschaut."

Wie er seine Expertenrolle interpretieren will? "Ich möchte den Zuschauern die Möglichkeit geben, meine Perspektive als Trainer kennenzulernen", sagte Terzić (42), und zwar "ohne groß ein Blatt vor den Mund nehmen zu müssen".

Beim Länderspiel in Köln freut er sich vor allem auf einen ehemaligen "Lehrling": Den Frankfurter Neuling Nnamdi Collins, den er aus gemeinsamen Zeiten bei der Borussia kennt. "Nnamdi war immer einer, der nicht nur viel mitgebracht hat, sondern es unbedingt wollte", sagte Terzić: "Er galt bei uns immer als eines der größten Talente."