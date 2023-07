Trotz Zeitverschiebung: Fans wollen DFB-Frauen live sehen

Anzeige

Der Großteil der deutschen Fans will sich von den frühen Anstoßzeiten bei der WM in Australien und Neuseeland nicht abhalten lassen, die deutschen Fußballerinnen live zu sehen. Das geht aus einer Umfrage unter 5000 Fans hervor, die die Voting-Plattform FanQ bereits vor Turnierstart durchgeführt hat. Insgesamt 60,4 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass sie die Spiele der DFB-Elf live verfolgen werden.

Darüber hinaus wollen sich 18,1 Prozent der Umfrageteilnehmer immerhin die Zusammenfassungen der deutschen Spiele ansehen, weitere 8,5 Prozent der Fans haben zumindest vor, sich über die Ergebnisse zu informieren.

Bereits das erste Spiel am vergangenen Montag gegen Marokko (6:0) zeigte, dass es bei vielen auch nicht nur beim guten Vorsatz bleibt. Mit 5,61 Millionen Zuschauern im ZDF erreichte der WM-Start trotz früher Anstoßzeit um 10.30 Uhr MESZ eine starke TV-Quote.

Die Umfrageergebnisse zeigten zudem, dass die Vorfreude auf das Turnier insgesamt deutlich höher war als auf die anstehende EURO 2024 der Männer, die in Deutschland ausgetragen wird. Von fünf möglichen vergaben die Fans in dieser Frage für die Frauen-WM im Schnitt 4,07 Sterne, für die Männer-EM dagegen nur 2,41.

Gefragt nach dem sportlichen Abschneiden der Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zeigten sich die Fans durchaus optimistisch. Mit 25,7 Prozent rechnet rund ein Viertel der Befragten damit, dass die DFB-Auswahl bis ins Halbfinale kommt, 28,7 Prozent der Umfrageteilnehmer gehen sogar von einer erneuten Finalteilnahme aus und fast jeder fünfte Befragte (19,5 Prozent) traut der deutschen Nationalmannschaft sogar den WM-Titel zu.