Trump: WM-Auslosung in Washington

Washington statt Las Vegas: Die Gruppenauslosung der XXL-WM 2026 wird am 5. Dezember in der US-Hauptstadt stattfinden. Das verkündete Präsident Donald Trump am Freitag. Demnach werden die Lose im Kennedy Center gezogen. Zuletzt hatten Medien berichtet, dass als Austragungsort die Konzertarena Sphere in Las Vegas dienen soll.

"Es ist das größte, wahrscheinlich das größte Sportereignis aller Zeiten", sagte Trump in Begleitung des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino im Oval Office gegenüber Reportern. Dabei hielt er einen goldenen WM-Pokal in den Händen. Infantino nannte die Auslosung "einen wichtigen Meilenstein des Turniers".

Das Turnier mit 48 Mannschaften wird im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni in Mexiko-Stadt statt, das Finale am 19. Juli in East Rutherford nahe New York. Washington ist kein Spielort.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) startet am 4. September in der Slowakei in die WM-Qualifikation. Weitere Gegner sind Nordirland und Luxemburg. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich sicher für die WM.