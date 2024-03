WM-Quali: Nordkorea gegen Japan abgesagt

Anzeige

Nach reichlich Wirbel ist das brisante Qualifikationsspiel für die Fußball-WM 2026 zwischen Nordkorea und Japan abgesagt worden. Dies bestätigte der asiatische Fußballverband AFC am Freitag wenige Stunden nach der Ankündigung, dass die Partie aus der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang an einem neutralen Ort verlegt werden solle. Grund für die Absage seien "unvorhergesehene Umstände".

Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit dem Weltverband FIFA getroffen worden, teilte die AFC mit. Die Angelegenheit liege nun bei den "zuständigen Ausschüssen" der FIFA. Ob die ursprünglich für Dienstag geplante Partie zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen wird, ist offen.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP sagte AFC-Generalsekretär Windsor John nicht, wieso die Partie zunächst an einen anderen Ort verlegt werden sollte. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete am Donnerstag, dass Nordkorea das Spiel aus Angst vor bakteriellen Infektionen in Japan nicht ausrichten wolle. Die Partie hatte schon im Vorfeld für Aufsehen gesorgt, Japan hatte seine Fans vor einer Reise zum Spiel gewarnt.

"Wie Sie wissen, steht Nordkorea Japan feindselig gegenüber und Reisen werden der breiten Öffentlichkeit nicht empfohlen", schrieb das Außenministerium auf X. Ein Reiseverbot bestand nicht, obwohl die beiden Länder keine diplomatischen Beziehungen unterhalten. Es wäre das erste Aufeinandertreffen der Teams in Nordkorea seit 2011 gewesen. Am Donnerstag hatte das Hinspiel in Tokio (1:0) stattgefunden.