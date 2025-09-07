WM-Qualifikation: Niederlande feiern Rekordmann Depay

Rekordmann Memphis Depay hat den Niederlanden eine Blamage erspart und führt seine Mannschaft Richtung Fußball-WM 2026. Der Stürmer von Corinthians São Paulo erzielte beim mühsam erkämpften 3:2 (2:2) gegen Litauen in Kaunas am Sonntag seine Länderspieltreffer Nummer 51 und 52 - er ist damit nun alleiniger Rekordtorjäger vor der Ikone Robin van Persie (50).

Die Niederlande hatten sich nach Depays erstem Treffer (11.) und dem Premierentor von Quinten Timber (33.) bereits auf dem Weg in einen gemütlichen Abend mit viel Ballkontrolle gewähnt. Doch weit gefehlt, Litauen schlug überraschend im Doppelpack zurück: Gvidas Gineitis (36.) verkürzte, Edvinas Girdvainis vom deutschen Viertligisten SV Sandhausen (43.) gelang per Kopf sensationell das 2:2.

Der Favorit musste nach der Halbzeitpause also noch einmal hochfahren, Depay erzielte das verdiente 3:2 mit dem Kopf (63.). Danach aber kam Holland erneut ins Zittern. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Polen am Donnerstag war es am Ende ein wenig überzeugender Pflichtsieg, die Niederlande stehen mit zehn Punkten aus vier Spielen an der Spitze der Gruppe G.

Die Polen haben in vier Spielen sieben Punkte gesammelt, sie spielen am späteren Abend gegen Finnland. Für Litauen wird die WM-Teilnahme hingegen ein Traum bleiben.