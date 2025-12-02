Der Fahrplan bis zur Weltmeisterschaft 2026 für die deutsche Nationalelf nimmt weiter Formen an. Nun steht der Gegner für die Generalprobe fest - es ist einer der Gastgeber.

Die deutsche Nationalmannschaft wird ihre WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA bestreiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstagabend mit. Die Partie findet am 6. Juni in Chicago statt. Anpfiff im Soldier Field ist um 20.30 Uhr (13.30 Uhr Ortszeit).

In der 61.500 Zuschauer fassenden Arena, die kein WM-Spielort ist, trägt MLS-Klub Chicago Fire und die NFL-Franchise Chicago Bears seine Heimspiele aus.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bricht nach dem Länderspiel gegen Finnland in Mainz (31. Mai) in die USA auf. Am Tag nach dem Duell mit dem US-Team bezieht der viermalige Weltmeister sein Base Camp für das Turnier (11. Juni bis 19. Juli). Die Auslosung für die XXL-WM mit 48 Mannschaften in den USA, Mexiko und Kanada findet am Freitag in Washington statt. Danach wird sich der DFB auf ein Quartier festlegen.