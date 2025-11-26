- Anzeige -
- Anzeige -
Sperre auf Bewährung

WM 2026 - Cristiano Ronaldo: Begnadigung nach Roter Karte und Tätlichkeit wirkt lächerlich - Kommentar

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 14:33 Uhr
  • Daniel Kugler

Die FIFA verhängt gegen Cristiano Ronaldo nach seiner Tätlichkeit nur eine Sperre auf Bewährung. Eine Entscheidung, die einen faden Beigeschmack hinterlässt. Ein Kommentar.

von Daniel Kugler

Durchatmen bei Cristiano Ronaldo. Der Portugiese kann wider Erwarten beim WM-Auftakt doch dabei sein.

Für seinen Ellbogenschlag im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland (0:2) in der vergangenen Länderspielpause hatte Ronaldo Rot gesehen, von der FIFA wurde nun aber nach einem Einspruch durch den portugiesischen Verband eine überraschende Strafe verhängt.

Statt der erwarteten drei Spiele Sperre, die auch den WM-Auftakt eingeschlossen hätten, wurde die Strafe überraschend auf ein Spiel (das 9:1 gegen Armenien) und zwei weitere auf Bewährung verkürzt.

Die Entscheidung wirft kein gutes Licht auf die Entscheidungsträger des Weltverbandes.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Ronaldo: FIFA führt eigene Regularien ad absurdum

Eigentlich ist der Sachverhalt nach den FIFA-Regeln eindeutig.

Gemäß Kapitel 2, Artikel 14(i) des Disziplinarreglements werden Spieler "für mindestens drei Spiele oder einen angemessenen Zeitraum wegen Aggression, einschließlich Ellbogenstößen, Schlägen, Tritten, Bissen, Spucken oder [anderweitigem] Schlagen eines Gegners" gesperrt.

Der Platzverweis nach der Tätlichkeit gegen den Iren Dara O'Shea lässt eigentlich keinen Raum für Interpretationen zu. Entsprechend bricht der Weltverband im Fall des Superstars mit seinen eigenen Regularien.

Eine Extrawurst für einen der größten Namen der Branche, der mit dann 41 Jahren in seine letzte WM gehen wird. Für andere Stars - geschweige denn "normale" Spieler - wäre das wohl nicht so abgelaufen.

Eine kontroverse Entscheidung, die auch mit Blick auf Ronaldos Besuch eines von US-Präsident Donald Trump und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ausgerichteten Banketts im Weißen Haus vor wenigen Tagen in einem anderen Licht erscheint.

Trump eine Einflussnahme auf die FIFA-Entscheidung zu unterstellen, wäre zwar reine Spekulation. Die Verkürzung der Ronaldo-Sperre ist aber auch im Interesse des US-Präsidenten - der will schießlich die besten Spieler bei "seiner" WM sehen, bringen die doch das meiste Geld.

Es bleibt ein fader Beigeschmack.

Mehr News und Videos
Premier League Crystal Palace v Manchester United, ManU VAR check for a possible double touch from a penalty from Jean-Philippe Mateta of Crystal Palace during the Premier League match Crystal Pala...
News

Videobeweis bei der WM: VAR soll noch mehr Macht bekommen

  • 02.12.2025
  • 15:24 Uhr
imago images 0841919548
News

Bierhoff verteidigt Neuer und glaubt an Vertragsverlängerung

  • 02.12.2025
  • 15:10 Uhr
Will weiter in der MLS jubeln: Thomas Müller
News

Müller holt Titel in der MLS - doch der zählt nicht

  • 02.12.2025
  • 15:03 Uhr
Baumgart fiebert dem Duell mit Bayern entgegen
News

Baumgart vor Pokal-Duell: "Bayern werden gelernt haben"

  • 02.12.2025
  • 14:53 Uhr
Uli Hoeneß
News

Hoeneß bestätigt: FCB kauft neues Stadion

  • 02.12.2025
  • 14:30 Uhr
Debatte über zusätzliche VAR-Befugnisse
News

Medien: Zusätzliche VAR-Befugnisse bei WM möglich

  • 02.12.2025
  • 14:17 Uhr
Klagt auf Schadensersatz: Guido Burgstaller
News

Nach brutaler Attacke: Burgstaller erhält wohl 55.800 Euro

  • 02.12.2025
  • 13:53 Uhr
Paris, Parc des Princes, 04.11.25, FRA, Herren, UEFA Champions Leaugue, Saison 2025-2026, Paris Saint Germain - FC Bayern Muenchen Bild: Fankurve, Fans, Fanblock Bayern fordert rot-weisse Trikots U...
News

FCB stellt Aufwärmshirt vor - neues Trikot geleakt?

  • 02.12.2025
  • 13:45 Uhr
Braucht weiter Geduld: Kai Havertz
News

Havertz-Rückkehr "eine Frage von Wochen"

  • 02.12.2025
  • 13:10 Uhr
Friedhelm Funkel hat den Pokal als Trainer nie gewonnen
News

DFB-Pokal: Auslosung mit Funkel am Sonntag

  • 02.12.2025
  • 12:49 Uhr