Anzeige
WM;

WM 2026 - Hans Sarpei schießt gegen Christoph Kramer: "Heul leise"

  • Veröffentlicht: 20.11.2025
  • 23:38 Uhr
  • ran.de

Mit seiner Kritik an der WM-Qualifikation hat Christoph Kramer Ex-Profi Hans Sarpei auf die Palme gebracht. Der schoss scharf zurück.

Christoph Kramer hat den Modus der WM-Quali kritisiert. "Ich finde es krass, dass wir in Europa nur 16 Teilnehmer haben. Jetzt ist Italien vielleicht nicht dabei und Kap Verde ist dabei, oder was?", hatte der "ZDF"-Experte erklärt. Das wollte Hans Sarpei so nicht stehen lassen.

48 Mannschaften gehen bei dem XXL-Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko an den Start. Kap Verde ist bereits sicher dabei, Italien muss dafür den Umweg über die Playoffs gehen. Wie 15 weitere europäische Teams auch.

"Bruder Kramer, heul leise. Leben läuft", sagte der ehemalige ghanaische Nationalspieler Sarpei in einem Clip bei Instagram. "Und bevor wieder einer kommt mit: Ja, aber Italien ist viermal Weltmeister, Deutschland auch. Lasst uns über Fakten reden und nicht über Nostalgie", sagte Sarpei.

Der Anteil europäischer WM-Teams sei inzwischen auf 33 Prozent gesunken, rechnete der 49-Jährige vor, wobei er meinte, "Europa verliert nicht, weil die anderen schlechter werden. Europa verliert, weil die Welt besser wird".

Europa sei jahrzehntelang Chef im Ring gewesen, meinte er weiter. "50 bis 60 Prozent der Teilnehmer kamen aus einer einzigen Region. Und natürlich könnt ihr da leichter Weltmeister werden. Und jetzt gleicht die FIFA das aus und plötzlich tut es weh."

Anzeige
Anzeige

WM 2026: Sarpei verteidigt Kap Verde

Dazu kritisierte er, man solle aufhören, andere Kontinente runterzureden: "Der Fußball gehört nicht Europa, der Fußball gehört der Welt."

Weshalb Sarpei auch das von Kramer ins Spiel gebrachte Kap Verde verteidigte. Die kleine Inselrepublik hat sich erstmals für eine WM qualifiziert. 2024 war man in das Viertelfinale beim Afrika Cup eingezogen. "Woher wissen die Leute eigentlich, dass Kap Verde nicht gut ist? Habt ihr Kap Verde mal spielen sehen oder labert ihr nur, weil der Name nicht Italien oder Spanien heißt?", fragte Sarpei.

Anzeige
Mehr News und Videos
71369615
News

Kommentar: Darum sollten wir Italien beide Daumen drücken

  • 20.11.2025
  • 19:35 Uhr
Fakten zum WM-Pokal
News

WM 2026: Wann wird die Gruppenphase ausgelost?

  • 20.11.2025
  • 16:06 Uhr
Italien WM
News

Playoff-Hammerlos(e): Italiens Weg zur WM wird steinig

  • 20.11.2025
  • 15:30 Uhr
2247032568
News

Hammerlos(e): Italiens Weg zur WM wird steinig

  • 20.11.2025
  • 14:47 Uhr
Kimmich
News

Diese Gegner drohen dem DFB-Team bei der WM

  • 20.11.2025
  • 10:35 Uhr
Deutschland Italien Nations League
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 20.11.2025
  • 10:35 Uhr
Curacao Italien WM
News

Curacao bei der WM, Italien zittert - ist das fair?

  • 19.11.2025
  • 18:44 Uhr
Bundespräsident mit Humor: Alexander Van der Bellen
News

Titel gegen Feiertag? Van der Bellen antwortet Arnautovic

  • 19.11.2025
  • 16:14 Uhr
Curacao feiert die historische WM-Qualifikation
News

WM 2026: Fußballzwerg qualifiziert sich fix für WM

  • 19.11.2025
  • 13:54 Uhr
Immer dynamisch: DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Revolutionäres Design: So sieht das WM-Auswärtstrikot des DFB aus

  • 19.11.2025
  • 12:29 Uhr