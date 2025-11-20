WM 2026 - Hans Sarpei schießt gegen Christoph Kramer: "Heul leise"

Mit seiner Kritik an der WM-Qualifikation hat Christoph Kramer Ex-Profi Hans Sarpei auf die Palme gebracht. Der schoss scharf zurück.

Christoph Kramer hat den Modus der WM-Quali kritisiert. "Ich finde es krass, dass wir in Europa nur 16 Teilnehmer haben. Jetzt ist Italien vielleicht nicht dabei und Kap Verde ist dabei, oder was?", hatte der "ZDF"-Experte erklärt. Das wollte Hans Sarpei so nicht stehen lassen.

48 Mannschaften gehen bei dem XXL-Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko an den Start. Kap Verde ist bereits sicher dabei, Italien muss dafür den Umweg über die Playoffs gehen. Wie 15 weitere europäische Teams auch.

"Bruder Kramer, heul leise. Leben läuft", sagte der ehemalige ghanaische Nationalspieler Sarpei in einem Clip bei Instagram. "Und bevor wieder einer kommt mit: Ja, aber Italien ist viermal Weltmeister, Deutschland auch. Lasst uns über Fakten reden und nicht über Nostalgie", sagte Sarpei.

Der Anteil europäischer WM-Teams sei inzwischen auf 33 Prozent gesunken, rechnete der 49-Jährige vor, wobei er meinte, "Europa verliert nicht, weil die anderen schlechter werden. Europa verliert, weil die Welt besser wird".

Europa sei jahrzehntelang Chef im Ring gewesen, meinte er weiter. "50 bis 60 Prozent der Teilnehmer kamen aus einer einzigen Region. Und natürlich könnt ihr da leichter Weltmeister werden. Und jetzt gleicht die FIFA das aus und plötzlich tut es weh."