Fußball

Playoffs zur WM 2026: Italien trifft auf Nordirland - Türkei muss gegen Rumänien ran

  • Aktualisiert: 20.11.2025
  • 14:35 Uhr
  • SID

Unangenehmes Los für Italien: Der viermalige Fußball-Weltmeister bekommt es im Halbfinale der Playoffs zur WM 2026 mit Nordirland zu tun.

Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Zürich. Sollte die arg unter Druck stehende Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso ihr Heimspiel gegen die Nordiren gewinnen, würde im Finale um eines der letzten Tickets für die WM 2026 auswärts Wales oder Bosnien-Herzegowina warten.

"Losfee" Marco Materazzi, mit Italien 2006 in Deutschland Weltmeister, sorgte zudem für das Duell zwischen der Türkei und Rumänien, Dänemark trifft auf Nordmazedonien, die Ukraine auf Schweden. Die Halbfinals finden am 26. März statt, die Endspiele fünf Tage später.

Insgesamt werden noch vier europäische WM-Teilnehmer für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada gesucht.

Die vergangenen beiden WM-Turniere in Russland und Katar hatte Italien jeweils in den Play-offs verpasst.

Italien muss Trauma bewältigen

2018 schied die Squadra Azzurra gegen Schweden (0:1/0:0) aus, vier Jahre später musste sich der Europameister von 2021 Nordmazedonien (0:1) geschlagen geben. Nordirland hatte in der deutschen Quali-Gruppe nach zwei Niederlagen gegen die DFB-Auswahl (1:3/0:1) Platz drei belegt.

Beim interkontinentalen Playoff-Turnier werden zwei WM-Tickets ausgespielt, in diesem trifft zunächst Neukaledonien auf Jamaika sowie Bolivien auf Suriname.

Der Sieger der Partie zwischen Neukaledonien und Jamaika bekommt es mit der aufgrund ihrer Weltranglistenposition im Finale gesetzten DR Kongo zu tun, im zweiten Endspiel spielt der Irak gegen den Gewinner des zweiten Duells.

Die Begegnungen werden in Guadalajara und Monterrey stattfinden, zwei der drei mexikanischen WM-Spielorte.

