Playoffs zur WM 2026: Italien trifft auf Nordirland - Türkei muss gegen Rumänien ran

Unangenehmes Los für Italien: Der viermalige Fußball-Weltmeister bekommt es im Halbfinale der Playoffs zur WM 2026 mit Nordirland zu tun.

Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Zürich. Sollte die arg unter Druck stehende Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso ihr Heimspiel gegen die Nordiren gewinnen, würde im Finale um eines der letzten Tickets für die WM 2026 auswärts Wales oder Bosnien-Herzegowina warten.

"Losfee" Marco Materazzi, mit Italien 2006 in Deutschland Weltmeister, sorgte zudem für das Duell zwischen der Türkei und Rumänien, Dänemark trifft auf Nordmazedonien, die Ukraine auf Schweden. Die Halbfinals finden am 26. März statt, die Endspiele fünf Tage später.

Insgesamt werden noch vier europäische WM-Teilnehmer für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada gesucht.

Die vergangenen beiden WM-Turniere in Russland und Katar hatte Italien jeweils in den Play-offs verpasst.