Deutschland hat sich nach einem Stotter-Start für die WM qualifiziert und es in Topf eins geschafft. Damit fallen eine Reihe an Top-Nationen als mögliche Gruppengegner weg. Einige unangenehme Lose drohen dennoch. Am 5. Dezember blickt die Fußball-Welt gebannt in die USA, wenn die Auslosung der WM 2026 auf dem Programm steht. Die 48 Nationen, von denen 42 bereits feststehen, werden in vier Lostöpfe eingeteilt, wodurch sich am Ende zwölf Vierergruppen ergeben. Die Einteilung in die Lostöpfe erfolgt gemäß der Positionen in der Weltrangliste. Die Gastgeber-Nationen USA, Kanada und Mexiko sind allerdings unabhängig davon ebenfalls in Topf 1 gesetzt. WM 2026, Auslosung: Wann und wo werden die WM-Gruppen ausgelost?

Alle Infos zu den Playoffs der WM-Qualifikation in Europa Deutschland befindet sich in der Weltrangliste zwar nur auf Position zehn, hat es aber noch als letztes Team in den ersten Topf geschafft, weil Italien noch nicht für die WM qualifiziert ist und gegebenenfalls in Topf 4 rückt. Für das DFB-Team ist das ein wichtiger Faktor, weil auf diese Weise einige Nationen nicht als Gruppengegner infrage kommen.

WM 2026: Diese Nationen können in der Gruppenphase nicht auf Deutschland treffen Lostopf 1: USA, Kanada, Mexiko, Frankreich, Spanien, Portugal, Niederlande, Belgien, England, Brasilien, Argentinien, Deutschland Die Nationen aus Lostopf 1 werden in der Gruppenphase nicht gegeneinander antreten. Dies bedeutet für das deutsche Team unter anderem, das weder der amtierende Weltmeister Argentinien, noch Rekordweltmeister Brasilien oder der amtierende Europameister Spanien als Gruppengegner infrage kommen. Auch gegen die Gastgeber-Nationen wird es zunächst nicht gehen, wenngleich Kanada womöglich ein leichterer Gruppengegner wäre als zum Beispiel das ein oder andere Team aus Topf 2. Deutschland bei WM 2026 dabei: Lostopf bei Auslosung für DFB-Team so gut wie fix

WM 2026: Diese Nationen drohen Deutschland aus Lostopf 2 Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Österreich, Ecuador und Australien In Lostopf zwei befinden sich die Teams, die sich in der FIFA-Weltrangliste unmittelbar hinter dem DFB-Team aufhalten. Kroatien ist nominell das schwierigste Los, jedoch finden sich in diesem Topf auch einige weitere Teams, die ebenfalls eine potenzielle Bedrohung darstellen. Marokko war beispielsweise schon 2022 stark und ist nun individuell noch besser besetzt. Zu nennen wären die Star-Spieler Achraf Hakimi von Paris St. Germain und Brahim Diaz von Real Madrid. Über einige Top-Spieler verfügen auch Kolumbien, Uruguay und Senegal. Südkorea und Japan haben dem DFB-Team bereits bei den letzten beiden Turnieren bittere Niederlagen zugefügt - und sind gewiss nicht zu unterschätzen. Die vermeintlich leichteren Lose wären Iran, Australien und mit Abstrichen Ecuador.

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA 1 / 17 © imago Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)

Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase © 2017 Getty Images Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Kapazität: 71.000

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale © 2018 Getty Images Boston/Foxborough: Gillette Stadium

Kapazität: 68.756

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) © 2010 Getty Images Dallas: AT&T-Stadium

Kapazität: 80.000 bis 108.713

WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale) © 2007 Getty Images Houston: NRG Stadium

Kapazität: 71.500

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) © 2011 Getty Images Kansas City: Arrowhead Stadium

Kapazität: 76.416

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) © getty Los Angeles: SoFi Stadium

Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) © 2017 Getty Images Miami: Hard Rock Stadium

Kapazität: 65.326

WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3) © 2016 Getty Images New York/New Jersey: MetLife Stadium

Kapazität: 82.500

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale) © 2017 Getty Images Philadelphia: Lincoln Financial Field

Kapazität: 69.176

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale) © 2016 Getty Images San Francisco: Levi's Stadium

Kapazität: 68.500

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) © 2016 Getty Images Seattle: Lumen Field

Kapazität: 67.000

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) © getty Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron

Kapazität: 45.500

WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele) © 2017 Getty Images Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion

Kapazität: 81.070

WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) © imago Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer

Kapazität: 51.000

WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) © getty Toronto/Kanada: BMO Field

Kapazität: 30.991

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) © 2020 Getty Images Vancouver/Kanada: BC Place Stadium

Kapazität: 21.000 - 54.320

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

WM 2026: Diese Nationen drohen Deutschland aus Lostopf 3 Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Paraguay, Tunesien, Schottland, Elfenbeinküste, Katar, Usbekistan, Saudi-Arabien und Südafrika Zwar befinden sich die Nationen aus Top 3 weiter hinten in der Weltrangliste, jedoch sind auch hier ganz gefährliche Lose mit dabei. Dies trifft in erster Linie auf Norwegen zu. Die Skandinavier haben ein paar Jahre gebraucht um das vorhandene Potenzial auszuschöpfen, haben nun aber eine sensationelle Qualifikation gespielt. DFB-Erkenntnisse: Rüdiger als großer Verlierer - Nagelsmanns Entscheidungen sitzen

U21-Star Tom Bischof exklusiv: "Über ihn haben wir bei Bayern auch schon gesprochen" Das Team um Erling Haaland und Martin Ödegaard hat alle Partien gewonnen, unter anderem Italien zweimal geschlagen und sich ein fantastisches Torverhältnis erspielt. Neben Norwegen gibt es noch einige starke Teams aus Afrika in Lostopf 3. Mit Algerien hat Deutschland bereits 2014 Bekanntschaft machen dürfen und die Elfenbeinküste sowie Ägypten um Top-Star Mo Salah sind keineswegs schwächer einzuschätzen. Allerdings geht die Schere zwischen stark und weniger gut besetzen Teams in Topf 3 schon ein wenig weiter auseinander. Gegen Panama, Katar, Saudi-Arabien oder Usbekistan sollte Deutschland auf dem Papier eigentlich keine Probleme haben.

WM 2026: Diese Nationen drohen Deutschland aus Lostopf 4 Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Neuseeland, UEFA Playoff 1, UEFA Playoff 2, UEFA Playoff 3, UEFA Playoff 4, Interkontinentales Playoff 1 und Interkontinentales Playoff 2 Topf 4 ist so etwas wie die große Unbekannte, weil sechs der zwölf Teilnehmer noch nicht feststehen. Von den feststehenden Teams dürfte Ghana das einzige eher unangenehme Los sein. Die potenziell größeren Gefahren gehen von den Playoff-Teilnehmern aus. WM 2026: Curacao gelingt Mega-Sensation - Fußballzwerg qualifiziert sich fix für Weltmeisterschaft Allem voran zu nennen wäre natürlich Italien, doch mit Dänemark, Polen, Schweden, der Türkei und Tschechien gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Nationen, denen man wohl lieber aus dem Weg gehen würde. In den internationalen Playoffs treten unter anderem noch Bolivien, der Irak und die Demokratische Republik Kongo an. Ein Aufeinandertreffen mit diesen Nationen wäre auf dem Papier ein leichteres Los.

WM 2026: Diese Teams sind bereits qualifiziert - Fußballzwerge Haiti und Curacao dabei 1 / 43 © Xinhua Diese Teams sind bereits für die WM 2026 qualifiziert

Die WM 2026 rückt immer näher. Auch das Kontingent der feststehenden Teilnehmer wird größer und größer. Wer könnte Argentinien vom Thron stoßen? ran zeigt die Nationen, die sich schon qualifiziert haben. © ZUMA Press Wire USA

Die USA sind als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 gesetzt. In den USA wird während der WM ein Großteil der Spiele stattfinden. Können die US-Boys für eine Überraschung sorgen? © SOPA Images Kanada

Auch Kanada ist als Ausrichter sicher dabei. Die Mannschaft wird von Bayern-Star Alphonso Davies und Top-Stürmer Jonathan David angeführt. © Agencia-MexSport Mexiko

Auch Mexiko ist als Austragungsland bei der WM 2026 mit am Start. Die Mexikaner sind immer mal wieder für ein Ausrufezeichen gut, besiegten beispielsweise 2018 die DFB-Elf zum Auftakt mit 1:0. © 2025 Getty Images Curacao

Sensationell qualifiziert sich der Inselstaat Curacao für die WM 2026. Die Mannen von Trainer Dick Advocaat gewannen ihre CONCACAF Qualifikations-Gruppe vor WM-erfahrenen Teams mit Jamaika und Trinidad und Tobago. Ein 0:0 auf Jamaika reichte dem Fußballzwerg um den ehemaligen Bundesliga-Stürmer Jürgen Locadia für die direkte Qualifikation. © 2025 Getty Images Haiti

Nur unwesentlich weniger sensationell qualifizierte sich Haiti für die kommende Weltmeisterschaft. Das Nachbarland der Dominikanischen Republik überholte am letzten Spieltag der CONCACAF-Qualifikation durch ein 2:0 gegen Nicaragua noch das WM-erfahrene Honduras, das nicht über ein 0:0 gegen Costa Rica hinauskam. © Naushad Panama

Ein weiterer Fußballzwerg hat es jedoch nicht geschafft. Surinam hatte vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung inne und hätte einzig und allein nicht drei Tore auf Panama verlieren dürfen. Es kam, wie es kommen musste: Surinam verlor 1:3 bei Guatemala, zeitgleich siegte Panama souverän 3:0 gegen El Salvador und sicherte sich die zweite WM-Teilnahme nach 2018 in Russland. © AFLOSPORT Japan

Über die Qualifikation war Japan das erste Team, das sein Ticket für die WM löste. Auch Japan kann auf einen überraschenden WM-Sieg gegen Deutschland zurückblicken. 2022 in Katar gelang dem Team ein 2:1-Erfolg über das DFB-Team. © Sports Press Photo Neuseeland

Neuseeland hatte dann wohl doch kein Interesse an einem Fußball-Märchen. Im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket setzten sich die "All Whites" mit 3:0 gegen Neukaledonien durch. Für Neuseeland ist es erst die dritte WM-Teilnahme der Geschichte. Zuletzt scheiterte man 2010 in Südafrika nach drei Unentschieden in der Gruppenphase, konnte allerdings den damals amtierenden Weltmeister Italien hinter sich lassen. © Sebastian Frej Iran

Zum vierten Mal in Folge wird der Iran 2026 bei einer WM am Start sein. "Team Melli" genügte in der asiatischen Qualifikation ein 2:2 gegen Usbekistan, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Insgesamt wird es die siebte WM-Teilnahme für den Iran sein. © 2022 Getty Images Argentinien

Als viertes Team machte der Titelverteidiger sportlich seine Teilnahme perfekt - und das ohne eigenes Zutun. Argentinien löste das Ticket bereits vor dem ewigen Klassiker gegen Brasilien, weil Bolivien wenige Stunden zuvor gegen Uruguay nicht gewann. © AFP/SID/FADEL SENNA Usbekistan

Premiere für Usbekistan: Das zentralasiatische Land darf erstmals bei einer WM-Endrunde mitspielen. Ein torloses Remis bei den Vereinigten Arabischen Emiraten genügte zur vorzeitigen Qualifikation. © 2025 Getty Images Südkorea

... und das war Südkorea. Der WM-Stammgast löste sein Ticket durch einen Sieg im Irak und verhalf Jordanien zeitgleich ebenfalls zur Teilnahme. © SOPA Images Jordanien

Auch Jordanien wird 2026 erstmals bei einer WM dabei sein, ein klarer 3:0-Sieg im Oman sorgte für die Vorentscheidung, die später durch ein anderes Land offiziell wurde ... © 2025 Getty Images Australien

Die Socceroos lösten als sechste Mannschaft der Asien-Qualifikation das Ticket für die WM 2026 durch einen 2:1-Sieg beim direkten Konkurrenten Saudi-Arabien. © 2025 Getty Images Brasilien

Auch aus Südamerika füllt sich das Kontingent der WM-Teilnehmer. Am drittletzten Spieltag der Eliminatorias Sudamericanas erreichte Rekord-Weltmeister Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Paraguay die Endrunde im kommenden Jahr. © 2025 Getty Images Ecuador

Am selben Spieltag durften auch die Ecuadorianer jubeln. Ihnen reichte schon ein schnödes 0:0 gegen Peru zu WM-Teilnahme. © 2025 Getty Images Uruguay

Auch am vorletzten Spieltag mussten die Peruaner mit ansehen, wie sich eine Nationalmannschaft über die WM-Qualifikation freut. Diesmal ist es Uruguay nach einem 3:0-Sieg über den Tabellenvorletzten. © 2025 Getty Images Paraguay

Paraguay machte ebenfalls am vorletzten Spieltag alles klar - mit einem 0:0 gegen Ecuador. © 2025 Getty Images Kolumbien

Als vorerst letzte Mannschaft aus Südamerika qualifizierte sich auch Kolumbien für die WM. Der ehemalige Bayern-Star James Rodriguez erzielte beim 3:0 über Bolivien das Führungstor. © IMAGO/PanoramiC Marokko

Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Das Team um Kapitän Achraf Hakimi (li.) bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht. © Imago/NurPhoto/SID/Ahmed Mosaad Tunesien

Tunesien hat sich als zweites afrikanisches Land nach Marokko für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Nordafrikaner sind zum dritten Mal in Serie dabei und werden 2026 ihre insgesamt siebte WM bestreiten. Mit einem 1:0-Sieg gegen Äquatorialguinea konnte Tunesien das Ticket schon zwei Spieltage vor Abschluss der Quali-Phase sichern. © AFP/SID/Abdel Majid BZIOUAT Ägypten

Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM! Als drittes afrikanisches Team haben die Ägypter ihre Qualifikation am vorletzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0-Sieg gegen Dschibuti klargemacht. Salah gelang dabei ein Doppelpack. Für Ägypten ist die WM 2026 bereits die vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt nahm das Team 2018 teil, auf einen Sieg bei einer WM-Endrunde wartet das fußballbegeisterte Land jedoch noch. © IMAGO/NurPhoto Algerien

Als vierte nordafrikanische Mannschaft haben sich die Algerier für die WM 2026 qualifiziert. Dank des Wolfsburgers Mohamed Amoura, der gegen Somalia gleich zweimal traf, sicherte sich das Team das Ticket. Insgesamt ist Algerien nun zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. © IMAGO/Shutterstock Ghana

Ex-Bundesliga-Profi Otto Addo hat Ghana als Trainer zur WM 2026 geführt. Am letzten Spieltag der Afrika-Qualifikation gewann das Team des 50 Jahre alten Hamburgers mit 1:0 (0:0) in Accra gegen die Komoren. Mohammed Kudus von Tottenham erzielte den Treffer des Abends (47.). Selbst eine Pleite hätte gereicht, weil Madagaskar parallel mit 1:4 (0:2) in Mali verlor. Ghana qualifizierte sich als 21. Nation für die XXL-WM im Sommer 2026. © Imago/SID/Mohamed Elshahed Kap Verde

Diese WM-Teilnahme ist eine Sensation: Exot Kap Verde hat durch einen 3:0 (0:0)-Sieg gegen Eswatini erstmals das Ticket für eine Fußball-Weltmeisterschaft gelöst und Kamerun auf Rang zwei der Gruppe verdrängt. Mit 490.000 Einwohnern sind die Kapverden der kleinste afrikanische WM-Teilnehmer der Geschichte und weltweit die Nummer zwei nach Island 2018 (330.000). © IMAGO/Shengolpixs Südafrika

Die Gute-Laune-Truppe aus dem Jahr 2010 ist auch sicher dabei. Letztmals war man im eigenen Land angetreten, sportlich qualifiziert war man letztmals 2002 in Südkorea und Japan. Ein Riesen-Erfolg für die Südafrikaner. © AFP/AFP/Karim JAAFAR Katar

Der Gastgeber aus dem Jahr 2022 hat sich erstmals sportlich für eine WM-Endrunde qualifiziert und tritt damit zum zweiten Mal beim Finalturnier an. Mit einem 2:1-Sieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate sicherte man sich das Ticket in letzter Sekunde. © 2025 Getty Images Saudi-Arabien

Am selben Abend wie Katar sicherte sich auch Nachbarland Saudi-Arabien das Ticket zur WM. Ein 0:0-Unentschieden reichte dem Team aus dem nahem Osten. Damit stehen alle neun Teilnehmer aus Asien bereits fest. © AFP/SID/Gints Ivuskans England

England hat sich trotz anfangs großer Kritik an Thomas Tuchel eindrucksvoll in Gruppe K der europäischen Qualifikation durchgesetzt. Nach sechs Spielen steht man mit vollen 18 Punkten, 18 Toren und null Gegentoren frühzeitig als Gruppensieger fest. Inzwischen hat man acht Siege aus acht Spielen und ein Torverhältnis von 22:0. © IMAGO/Shengolpixs Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste spielte 3:0 gegen Kenia und buchte damit das Ticket zur WM. Mit einem Punkt Vorsprung vor dem Gabun ging es in Gruppe F der Afrika-Qualifikation mächtig eng zu. © Anadolu Agency Senegal

Auch Sadio Mane und der Senegal sind dabei. Zum dritten Mal in Folge qualifizieren sich die Mittelafrikaner. Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Mauretanien ließ man auch die letzten Zweifel erblassen. Der Ex-Bayern-Spieler steuerte einen Doppelpack bei. © 2025 Getty Images Frankreich

Mit einem 4:0-Heimsieg gegen die Ukraine hat sich Frankreich vorzeitig für die WM-Endrunde 2026 qualifiziert. Die "L'Equipe Tricolore" kann damit einen Spieltag vor Ende der Qualifikation in Gruppe D nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Diesen letzten Schritt in der WM-Quali gegen die Ukraine ging Frankreich auf den Tag genau zehn Jahre nach den Terroranschlägen am 13. November 2015 in Paris, damals am Rande des Länderspiels gegen das DFB-Team. © IMAGO/HANZA MEDIA Kroatien

Durch einen 3:1-Heimsieg gegen die Färöer hat sich Kroatien einen Spieltag vor dem Ende der WM-Qualifikation für die Endrunde 2026 qualifizieren können. Damit sind die Kroaten um Hoffenheim-Star Andrej Kramaric (re.) in Gruppe L mit 19 Punkten nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. © Getty Images Norwegen

Die Mannschaft um Star-Stürmer Erling Haaland hat sich mit einem 4:1-Auswärtssieg im San Siro gegen Italien durchgesetzt und damit das WM-Ticket klar gemacht. Norwegen hat alle acht Spiele gewonnen und fährt zum ersten Mal seit 1998 zu einer WM-Endrunde. Insgesamt erzielten die Norweger 37 Tore und stellen mit großem Abstand die beste Offensive der europäischen Qualifikation. Italien schickte man damit in die Playoffs. © 2025 Getty Images Niederlande

Mit einem 4:0-Sieg gegen Litauen ist das WM-Ticket für die niederländische Nationalmannschaft fixiert. Ungeschlagen und mit nur zwei Unentschieden aus acht Gruppenspielen ist die Niederlande Erster in Gruppe G. © IMAGO/Beautiful Sports Deutschland

In einem "Endspiel" gegen die Slowakei feierte die DFB-Auswahl einen Kantersieg. Mit einem 6:0 im letzten Gruppenspiel fixierte die deutsche Elf den Gruppensieg und das WM-Ticket. Comebacker Leroy Sane erzielte einen Doppelpack und hatte einen großen Anteil an der Qualifikation des Weltmeisters von 2014. © AFP/SID/Miguel RIOPA Portugal

Ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo wurde es beim 9:1-Sieg trotzdem deutlich gegen Armenien. Nach vier Siegen und jeweils einem Unentschieden und einer Niederlage setzte man sich am Ende souverän in Gruppe F der WM-Qualifikation durch. © Imago/SID/Branislav Racko Österreich

Die Alpenrepublik musste lange zittern. Mit dem erlösenden Tor von Michael Gregoritsch in der 78. Minute gewinnt Österreich mit einem 1:1-Unentschieden gegen Bosnien die Gruppe H und fährt seit 1998 zum ersten Mal wieder zu einer Weltmeisterschaft. © Focus Images Schottland

Genauso lange mussten auch die Schotten auf eine erneue WM-Teilnahme warten. Und ausgerechnet im "Endspiel" in Glasgow gegen Dänemark erlösten Tierney und McLean die Heimmannschaft in der Nachspielzeit. Damit gewinnt Schottland Gruppe C und ist bei der Endrunde 2026 in Nordamerika dabei. © Tamuna Kulumbegashvili Spanien

Für den amtierenden Europameister setzte es am letzten Spieltag noch einmal einen kleinen Dämpfer. In den ersten fünf Spielen der Qualifikation holte Spanien nur Siege, im letzten Gruppenspiel gegen die Türkei musste sich das Team von Luis de la Fuente mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Trotzdem feiert Spanien den Sieg in Gruppe E und fährt mit zur WM. © 2025 Getty Images Schweiz

Die Schweizer Nationalmannschaft machte im Spiel gegen den Zweiten der Gruppe Kosovo den letzten Schritt zum WM-Endrunde. Damit die Kosovaren die Schweizer noch vom ersten Platz verdrängen hätten können, hätten sie einen Sieg mit sechs Toren Unterschied gebraucht. Durch den 1:1-Endstand war der Schweiz der Gruppensieg in Gruppe B nicht mehr zu nehmen. © 2025 Getty Images Belgien

Für die Belgier gab es am letzten Spieltag der Gruppe J noch einmal ein Schützenfest. Mit dem 7:0-Sieg gegen Liechtenstein holte man sich souverän den ersten Platz der Tabelle. Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden in Kasachstan konnte der Sieg im letzten Spiel mit vier Toren in sieben Minuten klargemacht werden.

WM 2026: So könnte eine Hammer-Gruppe für Deutschland aussehen Es gibt die Einschränkung, die besagt, dass Deutschland nicht gegen zwei oder drei weitere europäische Teams treffen kann. Demnach ist es beispielsweise unmöglich, auf Kroatien, Norwegen und Italien gleichzeitig in einer Gruppe zu treffen. Nur ein weiterer europäischer Gegner kann gezogen werden. Für alle anderen Kontinentalverbände gilt, dass es keine direkten Duelle in der Gruppenphase geben darf. Mögliche Hammergruppen für das DFB-Team: Deutschland, Marokko/Senegal, Norwegen, Bolivien

Deutschland, Kolumbien/Japan, Elfenbeinküste/Algerien, Italien

Deutschland, Marokko/Senegal, Paraguay, Italien

