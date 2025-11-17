Anzeige
Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko

WM 2026: Wann und wo findet die Auslosung der Gruppen statt? Alle Informationen im Überblick

  • Aktualisiert: 17.11.2025
  • 21:27 Uhr
  • ran.de

Die WM 2026 rückt immer näher. Doch wann werden die Gruppen ausgelost? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Am 19. Juni 2026 beginnt die Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt!

Rund ein halbes Jahr zuvor, am 5. Dezember 2025, findet in Washington D.C. die Auslosung der Gruppenphase statt.

Anzeige
Anzeige
2246766230
c

Deutschland vs. Slowakei, heute ab 20:45 Uhr auf Joyn

Das Endspiel in der WM-Quali LIVE im Stream auf Joyn.

Anzeige

Noch ist unklar, ob die deutsche Nationalmannschaft die Qualifikation direkt schafft oder den Umweg über die Playoffs gehen muss. Im Spiel gegen die Slowakei (heute ab 20:45 im Liveticker auf ran.de) reicht der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Unentschieden.

Wie läuft die Auslosung? Kann ich das Spektakel im Free-TV verfolgen? Und welche Teams sind bereits sicher dabei? ran hat alle Informationen zur Auslosung der WM 2026 zusammengefasst.

Anzeige

WM 2026 Auslosung: Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

Die Auslosung zur Gruppenphase der WM 2026 findet am 5. Dezember 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit in Washington D.C. statt. Austragungsort ist das "John F. Kennedy Center for the Performing Arts".

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

WM 2026: Wird die Auslosung im Free-TV oder Livestream übertragen?

Noch ist unklar, ob die Auslosung zur Weltmeisterschaft 2026 im Free-TV übertragen wird.

Im Livestream wird die Auslosung womöglich von den Rechteinhabern des Turniers gezeigt. Zudem dürfte die FIFA selbst für einen Livestream sorgen.

Genauere Informationen zur Übertragung im Free-TV oder im Livestream sollten in den kommenden Tagen folgen.

WM 2026: Wie funktioniert die Auslosung?

Bei der Auslosung zur WM-Gruppenphase wird es vier Lostöpfe geben. Sicher in Lostopf 1 werden die Gastgeberländer (USA, Kanada und Mexiko) vertreten sein.

Die weiteren Teilnehmer 45 Teilnehmer werden auf Grundlage der FIFA-Weltrangliste in vier Töpfe mit je 12 Mannschaften aufgeteilt.

Weil zum Zeitpunkt der Auslosung nur 42 der 48 Teilnehmer - die letzten Tickets für die WM werden im März 2026 in den Playoffs vergeben - feststehen werden, werden sich in Lostopf 4 am 5. Dezember sechs "Platzhalter-Kugeln" befinden.

Anzeige

Welche Teilnehmer stehen für die WM 2026 bereits fest?

Insgesamt stehen bereits 32 der 48 Teilnehmer für das Turnier im kommenden Sommer fest:

  • Europa (UEFA): England, Frankreich, Kroatien, Norwegen, Portugal
  • Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF): USA, Kanada, Mexiko
  • Asien (AFC): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
  • Afrika (CAF): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
  • Südamerika (CONMEBOL): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
  • Ozeanien (OFC): Neuseeland
Mehr News und Videos
Slowakei vs. Deutschland
News

Endspiel gegen Slowakei: So fährt Deutschland zur WM

  • 17.11.2025
  • 22:22 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 17.11.2025
  • 22:22 Uhr
Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Nach Rot: Portugal will "CR7" laut Bericht für WM-Start freiboxen

  • 17.11.2025
  • 22:19 Uhr
imago images 1069200732
News

Deutschland vs. Slowakei heute live: DFB-Team führt zur Pause mit 4:0

  • 17.11.2025
  • 22:01 Uhr
Adeyemi
News

Nach Adeyemi-Strafbefehl: Kramer verblüfft mit Panzerfaust-Spruch

  • 17.11.2025
  • 22:01 Uhr
Donald Trump, Gianni Infantino und Marco Rubio (v.l.)
News

WM 2026: USA bieten Ticketinhabern Visa-Vorrang an

  • 17.11.2025
  • 21:36 Uhr
Mit Nigeria gescheitert: Eric Chelle
News

WM-Qualifikation: Nationaltrainer unterstellt Voodoo-Fluch

  • 17.11.2025
  • 21:21 Uhr
14.11.2025, Fussball WM-Qualifikation Europa 2025 26, 9.Spieltag, Luxemburg - Deutschland, im Stade de Luxembourg (Croix de Gasperich, Luxemburg), Leroy Sane (Deutschland) Trikot im Detail. Schwarz...
News

Nach Aus beim DFB: Neuer Adidas-Coup um Nationalteam?

  • 17.11.2025
  • 19:30 Uhr
imago images 1069217414
News

U21 live: Georgien vs. Deutschland im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 17.11.2025
  • 19:15 Uhr
Fisnik AsllaniUpdate
News

Fisnik Asllani: FC Bayern macht wohl Ernst

  • 17.11.2025
  • 18:51 Uhr