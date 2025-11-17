Anzeige
WM 2026: Niederlande lösen WM-Ticket nach souveränem Sieg gegen Litauen

  • Aktualisiert: 17.11.2025
  • 23:14 Uhr
  • SID

Zum zwölften Mal hat es die niederländische Nationalmannschaft geschafft. Mit dem Sieg gegen Litauen sichern sich die Niederländer die Qualifikation für die WM.

Die Niederlande haben die letzten theoretischen Zweifel an der WM-Qualifikation mühelos beseitigt und das Ticket für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gelöst.

Gegen Litauen setzte sich die Elftal am Montagabend in Amsterdam 4:0 (1:0) durch.

ereits vor der Partie hatte Oranje die Teilnahme praktisch sicher, da Verfolger Polen das deutlich schlechtere Torverhältnis hatte.

Tijjani Reijnders (16.) sowie Cody Gakpo (58./Foulelfmeter), Xavi Simons (60.) und Donyell Malen (62.) mit drei Treffern innerhalb von fünf Minuten schossen das Team von Bondscoach Ronald Koeman zum sechsten Sieg im achten Spiel der Gruppe G.

WM 2026: Niederlande zum zwölften Mal bei einer WM dabei

Die Polen um Ex-Bundesliga-Angreifer Robert Lewandowski haben über die Play-offs noch die Chance, sich für die WM-Endrunde im kommenden Jahr (11. Juni bis 19. Juli 2026) zu qualifizieren.

Die Auslosung der Play-offs findet am Donnerstag in Zürich statt.

Die Niederlande sind zum zwölften Mal in ihrer Geschichte bei einer WM-Endrunde vertreten.

In diesem Jahrtausend verpassten sie zweimal das Turnier – 2002 in Japan und Südkorea sowie 2018 in Russland.

