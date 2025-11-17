Zum zwölften Mal hat es die niederländische Nationalmannschaft geschafft. Mit dem Sieg gegen Litauen sichern sich die Niederländer die Qualifikation für die WM.

Die Niederlande haben die letzten theoretischen Zweifel an der WM-Qualifikation mühelos beseitigt und das Ticket für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gelöst.

Gegen Litauen setzte sich die Elftal am Montagabend in Amsterdam 4:0 (1:0) durch.

ereits vor der Partie hatte Oranje die Teilnahme praktisch sicher, da Verfolger Polen das deutlich schlechtere Torverhältnis hatte.

Tijjani Reijnders (16.) sowie Cody Gakpo (58./Foulelfmeter), Xavi Simons (60.) und Donyell Malen (62.) mit drei Treffern innerhalb von fünf Minuten schossen das Team von Bondscoach Ronald Koeman zum sechsten Sieg im achten Spiel der Gruppe G.