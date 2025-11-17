Die deutsche Nationalmannschaft hat mit einer überzeugenden Leistung im abschließenden Qualifikationsspiel die direkte WM-Qualifikation perfekt gemacht. Noten und Einzelkritik. Aus Leipzig berichtet Martin Volkmar Riesenjubel in Leipzig! Mit der besten Vorstellung seit der ersten Halbzeit gegen Italien im März hat die DFB-Auswahl jegliche Zweifel an der WM-Teilnahme schnell verstummen lassen. Schon zur Halbzeit gegen Verfolger Slowakei, der mit einem Sieg noch hätte vorbeiziehen können, lag das mit Standing Ovations gefeierte deutsche Team mit 4:0 in Führung. Nach dem Wechsel ließen es die Gastgeber dann etwas langsamer angehen, waren gegen die harmlosen Gäste aber weiter klar überlegen und legten noch zweimal zum auch in der Höhe verdienten 6:0-Endstand nach. Borussia Dortmund: Karim Adeyemi wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt

Cristiano Ronaldo: Portugal will Superstar nach seinem Platzverweis wohl freiboxen Die Tore für die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann erzielten Nick Woltemade, Serge Gnabry und Leroy Sane mit einem Doppelpack sowie die eingewechselten Ridle Baku und Assan Ouedraogo nach der Pause. Damit hat Deutchland als Gruppensieger beste Aussichten, bei der WM-Auslosung im Dezember als Gruppenkopf in Lostopf eins gesetzt zu sein. ran zeigt die Noten der DFB-Stars und macht die Einzelkritik.

Oliver Baumann 10. Länderspiel für den Ersatz-Kapitän im Luxemburg-Spiel, der erst nach 13 Minuten erstmals an den Ball kommt. Muss aber kurz nach dem 1:0 mit einem glänzenden Reflex den Vorsprung retten, als er Duris' Schuss gerade noch um den Pfosten lenkt (19.). Auch in der Folgezeit der gewohnt sichere Rückhalt, etwa bei Duris' Distanzschuss (52.). ran-Note: 2

Joshua Kimmich Der Spielführer kehrt wie erhofft nach seiner Kapselverletzung im Sprunggelenk wieder in die Startelf zurück. Schaltet sich über rechts immer wieder nach vorne ein und bereitet mit seiner schönen Flanke das 1:0 vor. Lässt aber auch defensiv nichts anbrennen. Darf sich nach 63 Minuten ausruhen, als Baku ihn ersetzt. ran-Note: 2

Jonathan Tah Der Neu-Münchner profitiert spürbar von Schlotterbeck und Kimmich an seiner Seite. Hat gegen die weitgehend harmlose Offensive der Gäste alles im Griff. Erhält nach Kimmichs Auswechslung erneut die Kapitänsbinde. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Auch der Dortmunder kann nach überstandener Fußverletzung wieder spielen. Geht von Anfang an konzentriert zu Werke und hält seinen Vorderleuten damit den Rücken frei. Geht bei Standards mit nach vorne und schießt nach Kimmich-Ecke übers Tor (9.). Nach 63 Minuten für Thiaw ausgewechselt. ran-Note: 3

David Raum Der RB-Spielführer ist bei seinem Heimspiel der einzige Leipziger in der Startelf. Hinten sicher und immer wieder mit Vorstößen über links. Nicht alles gelingt, leitet aber mehrere gefährliche Aktionen ein. Macht nach 72 Minuten Platz für Brown. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Der Münchner lässt sich im defensiven Mittelfeld etwas tiefer fallen und kann dadurch immer wieder mit guten Pässen Offensivaktionen initiieren. Leitet mit herrlichem Pass auf Goretzka das 2:0 ein. Gute Leistung, darf aber zur Halbzeit für Nmecha Platz machen. ran-Note: 2

Leon Goretzka Trotz seiner schwachen Leistung in Luxemburg erhält der Bayern-Star den Vorzug vor Felix Nmecha. Zeigt sich wie seine Teamkollegen stark verbessert. Große Laufleistung und immer wieder vorne. Scheitert nach Raums Ecke mit dem Kopf knapp an Dubravka (26.), ebenso nach der Pause mit einem Flachschuss (74.). Bereitet kurz danach mit wunderschönem Zuspiel auf Gnabry das 2:0 vor. ran-Note: 2

Leroy Sane Der Galatasaray-Profi erwischt einen Sahne-Tag. Ist von Beginn häufig eingebunden, weil die DFB-Auswahl das Spiel breit macht. Viele gute Aktionen über rechts und dann beinahe ungewohnt eiskalt bei seinem Treffer zum 3:0 (36.). Fünf Minuten später erneut zur Stelle, als er Wirtz' zweites Zuspiel zum 4:0 verwertet. Seine Länderspieltreffer 15 und 16. Auch nach dem Wechsel an fast jeder gefährlichen Aktion beteiligt, bereitet noch Ouedraogos Tor mit der Hacke vor. ran-Note: 1

Serge Gnabry Auch der FCB-Stürmer erhält trotz seines enttäuschenden letzten Auftritts eine Bewährungsprobe auf seiner Lieblingsposition im zentralen offensiven Mittelfeld und rechtfertigt das Vertrauen. Hat die erste Chance, sein Kopfball ist aber kein Problem für Dubravka (4.). Muss nach 25 Minuten eigentlich das 2:0 machen, scheitert aber alleine vor demslowakinschen Keeper. Vier Minuten später macht er es dann viel besser, als er Goretzkas Pass erläuft und einschießt. In der 40. Minute erneut völlig frei, trifft den Ball aber nicht richtig. Sieht vor dem 5:0 den neben ihm freistehenden Baku. ran-Note: 2

Florian Wirtz Engagierter Auftritt des Liverpoolers, auch wenn nicht alles gelingt. Schießt aus guter Position übers Tor (15.) und leitet kurz danach die Führung ein, als nach seiner scharf geschlagenen Ecke der Ball am Ende über Sane bei Vorlagengeber Kimmich landet. Traumpass über 30 Meter vor dem 3:0 und auch beim 4:0 mit überragendem Zuspiel, beide mal vollendet Sane. Großer Applaus bei seiner Auswechslung in der 77. Minute. ran-Note: 2

Nick Woltemade Deutschlands Lebensversicherung liefert erneut! Steht nach Kimmichs Flanke goldrichtig und köpft zum umjubelten 1:0 ein (18.). Sein viertes Länderspieltor in Folge. Zudem mit der schönen Vorlage auf Gnabry vor dessen Großchance. Viel unterwegs, reibt sich für die Mannschaft auf. ran-Note: 2

Felix Nmecha (ab 46.) Der Dortmunder muss zunächst trotz seiner guten Leistung in Luxemburg erneut auf die Bank, erhält aber nach der Pause seine Chance, als er Pavlovic ersetzt. Fügt sich nahtlos ein. Gute Schusschance an der Strafraumgrenze, zielt aber genau auf Dubravka (73.). ran-Note: 3

Malick Thiaw (ab der 63. Minute) Der Newcastle-Profi kommt nach 63 Minuten für Schlotterbeck in die Partie und hat neben Tah kaum Probleme gegen die harmlosen Gäste. Sieht aber nach Foul die Gelbe Karte. ran-Note: 3

Ridle Baku (ab der 63. Minute) Der Leipziger darf sich ebenfalls über ein Länderspiel in der Heimat freuen, als er Kimmich ersetzt. Steht schon vier Minuten später perfekt und schießt schön freigespielt zum 5:0 ein. Schon sein zweites Tor im achten DFB-Einsatz. ran-Note: 2

Nathaniel Brown (ab der 72. Minute) Der Youngster aus Frankfurt wird nach 72 Minuten für Raum eingewechselt und kommt so zu seinem zweiten Länderspiel. Ordentlicher Auftritt auf der linken Seite. ran-Note: 3