Bietigheims Handballerinnen ziehen nach Ludwigsburg um

Die Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim ziehen zur Saison 2024/25 um und gehen dann unter dem Namen HB Ludwigsburg in der Frauen-Bundesliga an den Start. Dies teilte die SG BBM Frauen GmbH & Co. KG am Freitagabend mit.

"Mit diesem Wechsel sichern wir die Zukunft unseres Frauenhandballs auf höchstem Niveau. Diese Perspektive sahen wir in Bietigheim leider nicht mehr gegeben, weshalb wir sämtliche Optionen prüften und nun diese ideale Lösung fanden", sagte Geschäftsführer Bastian Dörr.

Nach "guten und konstruktiven Gesprächen" mit den Vorständen der SG BBM Bietigheim und den Stammvereinen der SG gaben diese grünes Licht für den Wechsel und der damit verbundenen Freigabe der Bundesligalizenz.