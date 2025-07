Gaugisch zu Ludwigsburg-Problemen: "Nachricht berührt mich"

Das Schicksal des in finanzielle Schieflage geratenen deutschen Handball-Serienmeisters HB Ludwigsburg lässt auch Bundestrainer Markus Gaugisch nicht kalt. "Die Nachricht berührt mich aufgrund vieler persönlicher Erfahrungen und Verbindungen aus meiner Zeit in Bietigheim", sagte er am Mittwoch auf SID-Anfrage: "Das ist jetzt allerdings keine sportliche Frage, sondern ein Fall für Kaufleute und Juristen."