Last-Second-Heldin Smits verlängert in Bietigheim bis 2026

Deutschlands Last-Second-Heldin Xenia Smits hat ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Handballmeister SG BBM Bietigheim bis 2026 verlängert. Das gab der Klub aus Baden-Württemberg am Freitag bekannt - einen Tag nach dem knappen deutschen WM-Auftaktsieg, den Smits beim 31:30 gegen Japan mit einem Treffer unmittelbar vor der Schlusssirene gesichert hatte.

Neben Kapitänin Smits verlängerten unter anderem auch ihre Nationalmannschaftskolleginnen Antje Döll (bis 2026) und Jenny Behrend (bis 2025) ihre Verträge. Auch auf der Cheftrainerposition hat sich Jakob Vestergaard, Nachfolger vom heutigen Bundestrainer Markus Gaugisch, bis Sommer 2026 an den Klub gebunden.

Die Mannschaft steht vor Beginn der neuen Saison vor einer großen Veränderung: Ab dem 1. Juli schließen sich die Bietigheimerinnen der HB Ludwigsburg an und starten auch unter deren Namen. "Das ist eine gute Weiterentwicklung für den Verein, damit wir den Klub noch einmal professionalisieren können - auch die Frauenmannschaft", sagte Smits am Freitag im deutschen WM-Quartier in Dänemark. Sie sei mit ihrer Zeit in Bietigheim "sehr, sehr, sehr zufrieden".