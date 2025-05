Matchball erspielt: Ludwigsburg vor erneuter Meisterschaft

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben im ersten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft einen Statement-Sieg eingefahren. Der Titelverteidiger gewann in eigener Halle mit 36:29 (19:13) gegen die HSG Blomberg-Lippe und erspielte sich in der Best-of-three-Serie den ersten Matchball.

Nationalspielerin Jenny Behrend war in einer einseitigen Begegnung am Mittwochabend mit sieben Toren die beste Schützin für das Team des scheidenden Trainers Jakob Vestergaard. Für Blomberg erzielten Nieke Kühne und Maxi Mühlner (beide 6 Tore) die meisten Treffer in der Neuauflage des DHB-Pokalfinals, das Ludwigsburg Anfang März 31:21 für sich entschieden hatte.

Die Partie vor 1988 Zuschauern hatte mit einer Stunde Verspätung begonnen, weil Blomberg auf der Anreise in eine Vollsperrung geraten war. Die Gäste wirkten von Beginn an gehemmt, nach einem 8:0-Lauf lagen die Ludwigsburgerinnen beim 9:2 (12.) bereits komfortabel vorn - zwischenzeitlich wuchs der Vorsprung auf zehn Treffer an.

Spiel zwei findet am Samstag (19.00 Uhr/Eurosport und Dyn) in Blomberg statt. Gewinnt Ludwigsburg erneut, ist der vierte Meistertitel in Folge für das Team, das in den Vorsaison noch als SG BBM Bietigheim an den Start gegangen war, perfekt.